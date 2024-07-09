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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Такси из Шакши в Уфу подорожали до ₽2000

Такси из Шакши в Уфу подорожали до ₽2000

9 июля 2024, 10:29
Фото: 1MI
В час пик эта сумма может вырасти в два раза.

Цены на поездки из микрорайона Шакша в Уфу значительно выросли в агрегаторах такси. Всему виной перекрытие моста через реку Уфу, из-за которой путь значительно увеличился.

Напомним, переправу из Шакши закрыли 9 июля. Ограничения ввели на 16 дней — до 24 июля. Всё это время горожанам придётся пользоваться платным «Восточным выездом» или выезжать через улицу Пугачёва, которая находится дальше и страдает от ещё более серьёзных заторов.

Так, сервис «Яндекс Go» за поездку от Шакши до Черниковки на «Экономе» берёт ₽1 934, а на «Комфорте» — уже ₽2 071. Цены приведены за маршрут через улицу Пугачёва.

При этом клиент может выбрать опцию с проездом по платной дороге, где цена днём составляет ₽100. Прокладывая маршрут через «Восточный выезд», агрегатор такси просит ₽1 578 на «Экономе» и ₽1 687 на «Комфорте».

Отметим, что стоимость проверялась в обеденное время. Утром и вечером, когда водители держат путь с работы или на работу, эти цены могут вырасти ещё больше.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Восточный выезд#Шакша
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