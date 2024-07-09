Такси из Шакши в Уфу подорожали до ₽2000

Напомним, переправу из Шакши закрыли 9 июля. Ограничения ввели на 16 дней — до 24 июля. Всё это время горожанам придётся пользоваться платным «Восточным выездом» или выезжать через улицу Пугачёва, которая находится дальше и страдает от ещё более серьёзных заторов.