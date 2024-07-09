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Updated Сегодня, 05:26

Шквалистый ветер, град и грозы: какая погода ждет Башкирию в июле

Шквалистый ветер, град и грозы: какая погода ждет Башкирию в июле

9 июля 2024, 05:24
Фото: Изображение Midjourney
Ухудшение погодных условий ожидается на территории республики в ближайшие сутки, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются на территории республики в течение ближайших суток. Синоптики управления информируют об обильных осадках с грозами и порывах ветра со скоростью до 26 метров в секунду.

Так. в ночь с понедельника, восьмого июля, на вторник, девятого июля, на Янаульской метеорологической станции был зафиксирован сильный ливень. При этом осадки продолжатся в течение всего ближайшего дня. Кроме того, по прогнозам синоптиков, одним дождем дело не ограничится: вместе с сильными дождями в муниципалитетах региона возможно выпадение крупного града, грозы и усиление ветра до 21-26м/с.

Напомним, ранее у жителей Стерлитамаке из крана полилась мутная и цветная вода. Изменения её цвета специалисты городского водоканала объяснили обильными осадками, которые и повлияли на цвет. Местных жителей такие объяснения не устроили.

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