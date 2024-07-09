Шквалистый ветер, град и грозы: какая погода ждет Башкирию в июле

Так. в ночь с понедельника, восьмого июля, на вторник, девятого июля, на Янаульской метеорологической станции был зафиксирован сильный ливень. При этом осадки продолжатся в течение всего ближайшего дня. Кроме того, по прогнозам синоптиков, одним дождем дело не ограничится: вместе с сильными дождями в муниципалитетах региона возможно выпадение крупного града, грозы и усиление ветра до 21-26м/с.