Село в Башкирии отрезали от жизни дожди

Обильные осадки и подъем уровня воды в реке Арша отрезали от «большой земли» жителей села Верхнеаршинского Николаевского сельсовета в Белорецком районе Башкирии. Сообщение о бедствии местные жители подали через систему 112 утром во вторник, 9 июля. Дождевая и речная вода вызвала подмыв водопропускных труб через приток внутри села. Это сделало невозможным проезд в северную часть населенного пункта.