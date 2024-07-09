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Село в Башкирии отрезали от жизни дожди

Село в Башкирии отрезали от жизни дожди

9 июля 2024, 08:27
Фото: Госкомитет по ЧС РБ
Без связи с миром и коммунальных ресурсов осталось 29 жильцов десяти домов, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.

Обильные осадки и подъем уровня воды в реке Арша отрезали от «большой земли» жителей села Верхнеаршинского Николаевского сельсовета в Белорецком районе Башкирии. Сообщение о бедствии местные жители подали через систему 112 утром во вторник, 9 июля. Дождевая и речная вода вызвала подмыв водопропускных труб через приток внутри села. Это сделало невозможным проезд в северную часть населенного пункта.

— Отрезанными от большой земли оказались 10 домов, в которых проживают 29 человек. Детей среди них нет. Связь в населенном пункте отсутствует, — сообщает Госкомитет по ЧС РБ. — Кроме того, нет электроснабжения.

В Николаевский сельсовет уже стянуты силы оперативных служб, в том числе — спасатели. Им предстоит оценить ситуацию и принять меры для помощи оказавшимся отрезанным от мира и благ цивилизации людям.

Всего в селе Верхнеаршинском в 30 домах проживают 83 человека, семеро из них — дети.

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