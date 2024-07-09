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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Уфимский самолёт потерял связь с землей

Уфимский самолёт потерял связь с землей

9 июля 2024, 10:27
Фото: 1MI
Командир воздушного судна не выходил в эфир в течение получаса, сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».

По данным ресурса, аварийно-опасная ситуация на рейсе из Санкт-Петербурга в Уфу сложилась вечером в понедельник, 8 июля. Борт авиакомпании «России» вылетел по расписанию из Пулково.

Через несколько минут после взлёта «Аэробуса» командир воздушного судна перестал выходить на связь. Молчание в эфире длилось 34 минуты. Ни на какие указания от наземной диспетчерской службы первый пилот самолета на Уфу в течение этого периода не реагировал. Земля тоже не слышала уфимский борт.

Предполагается, что имела место двусторонняя потеря связи. Самолет без проблем продолжил полёт и благополучно сел в аэропорту Уфы.


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