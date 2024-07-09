Уфимский самолёт потерял связь с землей

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
По данным ресурса, аварийно-опасная ситуация на рейсе из Санкт-Петербурга в Уфу сложилась вечером в понедельник, 8 июля. Борт авиакомпании «России» вылетел по расписанию из Пулково.
Через несколько минут после взлёта «Аэробуса» командир воздушного судна перестал выходить на связь. Молчание в эфире длилось 34 минуты. Ни на какие указания от наземной диспетчерской службы первый пилот самолета на Уфу в течение этого периода не реагировал. Земля тоже не слышала уфимский борт.
Предполагается, что имела место двусторонняя потеря связи. Самолет без проблем продолжил полёт и благополучно сел в аэропорту Уфы.