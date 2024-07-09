Пожилого мужчину похитили и угрожали изнасиловать в Башкирии

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По информации собеседника, трое молодых людей в селе Азикеево решили «проучить» 63-летнего соседа. Немного поразмыслив над планом мести, юноши решили подкараулить и похитить пожилого сельчанина. Что именно сделал мужчина троим парням — не уточняется.
Дождавшись момента, молодые люди схватили соседа, скрутили и положили в багажник. Свою жертву злодеи вывезли на местное кладбище, где нещадно били и угрожали опорочить его честь действиями сексуального характера.
Полуживой мужчина после ухода мучителей сумел встать и добраться до другой деревни. Там он вызвал себе «Скорую». Бригада увезла пострадавшего в больницу, где покалеченного сельчанина опросил сотрудник полиции. Рассказав обо всём, мужчина написал заявление.
На этом неприятности не закончились. Уже в больнице мучители вернулись к нему и требовали забрать заявление, однако мужчина остался непреклонен. Каких-либо официальных подтверждений инцидента на данный момент не было.