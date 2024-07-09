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Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 12:17

Пожилого мужчину похитили и угрожали изнасиловать в Башкирии

Пожилого мужчину похитили и угрожали изнасиловать в Башкирии

9 июля 2024, 11:58
Леденящая душу история произошла в Белорецком районе республики, сообщил источник Mkset в правоохранительных органах.

По информации собеседника, трое молодых людей в селе Азикеево решили «проучить» 63-летнего соседа. Немного поразмыслив над планом мести, юноши решили подкараулить и похитить пожилого сельчанина. Что именно сделал мужчина троим парням — не уточняется.

Дождавшись момента, молодые люди схватили соседа, скрутили и положили в багажник. Свою жертву злодеи вывезли на местное кладбище, где нещадно били и угрожали опорочить его честь действиями сексуального характера.

Полуживой мужчина после ухода мучителей сумел встать и добраться до другой деревни. Там он вызвал себе «Скорую». Бригада увезла пострадавшего в больницу, где покалеченного сельчанина опросил сотрудник полиции. Рассказав обо всём, мужчина написал заявление.

На этом неприятности не закончились. Уже в больнице мучители вернулись к нему и требовали забрать заявление, однако мужчина остался непреклонен. Каких-либо официальных подтверждений инцидента на данный момент не было.

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