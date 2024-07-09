Поцелуй в Уфе обернулся ножевым ранением

В Уфе мужчина с ножом набросился на своего знакомого после того, как тот по неизвестной причине решил поцеловать его возлюбленную. По информации тг-канала, узнав о произошедшем он достал нож из кармана и нанес знакомому удар. Отмечается, что мужчину не смутило большое количество очевидцев — судя по кадрам видеозаписи, инцидент произошел на Арт-квадрате — одном из наиболее оживленных локаций города.