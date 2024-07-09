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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Поцелуй в Уфе обернулся ножевым ранением

Поцелуй в Уфе обернулся ножевым ранением

9 июля 2024, 07:40
Фото: 1MI
Из-за вспышки ревности мужчина оказался в СИЗО, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В Уфе мужчина с ножом набросился на своего знакомого после того, как тот по неизвестной причине решил поцеловать его возлюбленную. По информации тг-канала, узнав о произошедшем он достал нож из кармана и нанес знакомому удар. Отмечается, что мужчину не смутило большое количество очевидцев — судя по кадрам видеозаписи, инцидент произошел на Арт-квадрате — одном из наиболее оживленных локаций города.

Сообщается, что пострадавшего от нападения мужчину доставили в медучреждение для оказания медицинской помощи. Нападавший же на данный момент находится в следственном изоляторе.

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