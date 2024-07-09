Погода в Башкирии готовит неприятности

Экстренные ведомства напоминают, что во время грозы необходимо оставаться в помещениях, избегать открытых пространств и высоких мест, воды и окон. Кроме того, нельзя во время буйства стихии пользоваться электроприборами и другими проводящими ток предметами. Находясь дома, не нужно находиться вблизи оконных проёмов.