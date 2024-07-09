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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Погода в Башкирии готовит неприятности

Погода в Башкирии готовит неприятности

9 июля 2024, 07:36
Фото: 1MI
Опасные природные явления ждут жителей региона, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как предупреждают спасатели, в среду, 9 июля, на территории Башкортостана ожидается целый «букет» неприятностей — сильные ливни, грозы, крупный град, а также ураган. Порывы ветра местами будут достигать 21-26 м/с.

Экстренные ведомства напоминают, что во время грозы необходимо оставаться в помещениях, избегать открытых пространств и высоких мест, воды и окон. Кроме того, нельзя во время буйства стихии пользоваться электроприборами и другими проводящими ток предметами. Находясь дома, не нужно находиться вблизи оконных проёмов.

Ранее синоптики делились недельным прогнозом погоды.

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