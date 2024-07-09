«По 40 минут стоим для оплаты»: на Восточном выезде не работают транспондеры

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В утренний час пик 9 июля путепровод встал в километровых пробках в районе пункта оплаты проезда. На картах «2Гис» появились метки с сообщениями недовольных автолюбителей.
— В часы пик на пункте оплаты можно простоять минут 20-40, — гласит отзыв уфимца.
Напомним, с 9 по 24 июля будет закрыт Шакшинский мост. Вместо переправы весь транспортный поток был пущен через платный «Восточный выезд». Ранее шли дискуссии о том, чтобы сделать трассу бесплатной на время дорожных ограничений, однако предложение было отклонено — подобное попросту не предусмотрено в концессионном соглашении, оправдались чиновники.
Mkset обратился за оперативным комментарием в Транспортную дирекцию Башкирии, однако руководителя учреждения не оказалось на рабочем месте.