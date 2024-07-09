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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

На Восточном выезде не работают транспондеры

«По 40 минут стоим для оплаты»: на Восточном выезде не работают транспондеры

9 июля 2024, 05:28
Фото: Минтранс РБ

На Восточном выезде не работают транспондеры

О неисправности устройства для автоматической оплаты утверждают водители в соцсетях.

В утренний час пик 9 июля путепровод встал в километровых пробках в районе пункта оплаты проезда. На картах «2Гис» появились метки с сообщениями недовольных автолюбителей.

— В часы пик на пункте оплаты можно простоять минут 20-40, — гласит отзыв уфимца.

Напомним, с 9 по 24 июля будет закрыт Шакшинский мост. Вместо переправы весь транспортный поток был пущен через платный «Восточный выезд». Ранее шли дискуссии о том, чтобы сделать трассу бесплатной на время дорожных ограничений, однако предложение было отклонено — подобное попросту не предусмотрено в концессионном соглашении, оправдались чиновники.

Mkset обратился за оперативным комментарием в Транспортную дирекцию Башкирии, однако руководителя учреждения не оказалось на рабочем месте.

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