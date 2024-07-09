«По 40 минут стоим для оплаты»: на Восточном выезде не работают транспондеры

Напомним, с 9 по 24 июля будет закрыт Шакшинский мост. Вместо переправы весь транспортный поток был пущен через платный «Восточный выезд». Ранее шли дискуссии о том, чтобы сделать трассу бесплатной на время дорожных ограничений, однако предложение было отклонено — подобное попросту не предусмотрено в концессионном соглашении, оправдались чиновники.