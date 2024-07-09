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Новый арт-объект в Уфе закроет старый забор

Новый арт-объект в Уфе закроет старый забор

9 июля 2024, 17:28
Фото: Ратмир Мавлиев
Начались работы по благоустройству территории вокруг водонапорной башни, где планируется создать современную смотровую площадку с видом на реку Белую, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Власти Уфы приступили к проекту преобразования прилегающей к водонапорной башне территории. Предпринимаемые меры включают в себя уборку мусора, удаление зарослей и граффити с фасада, а также планируется обустроить современную смотровую площадку.

Одним из ключевых аспектов проекта является обеспечение безопасности посетителей. Для этого планируется установить старые ограждения, демонтированные при реконструкции арочного моста, а также обеспечить освещение территории.

Мэр Уфы выразил уверенность в том, что новая смотровая площадка станет необычным туристическим пространством и привлечет большое количество людей.

— Процесс передачи объекта городу уже запущен, и продолжается сбор предложений по будущей концепции его реконструкции, — комментирует мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Фото: Ратмир Мавлиев
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