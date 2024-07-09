Новый арт-объект в Уфе закроет старый забор

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Власти Уфы приступили к проекту преобразования прилегающей к водонапорной башне территории. Предпринимаемые меры включают в себя уборку мусора, удаление зарослей и граффити с фасада, а также планируется обустроить современную смотровую площадку.
Одним из ключевых аспектов проекта является обеспечение безопасности посетителей. Для этого планируется установить старые ограждения, демонтированные при реконструкции арочного моста, а также обеспечить освещение территории.
Мэр Уфы выразил уверенность в том, что новая смотровая площадка станет необычным туристическим пространством и привлечет большое количество людей.
— Процесс передачи объекта городу уже запущен, и продолжается сбор предложений по будущей концепции его реконструкции, — комментирует мэр Уфы Ратмир Мавлиев.