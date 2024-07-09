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Моргенштерн* получил штраф за сноски

Моргенштерн* получил штраф за сноски

9 июля 2024, 09:37
Фото: Алишер (Валеев) Моргенштерн*
Признанный иностранным агентом музыкант не маркировал свои посты и за это привлечен к административной ответственности, сообщает «Коммерсант».

Судебное заседание по делу Моргенштерна* состоялось утром во вторник, 9 июля, в Савеловском районном суде Москвы. Музыканту из Башкирии вменили ответственность за административное правонарушение за несоблюдение обязательных требований к иностранным агентам. Моргенштерну* вменили нарушение по ч.4 ст. 19.34 «Производство материалов и (или) их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента».

По данным «Ъ», Моргенштерна* оштрафовали за это нарушение на ₽45 000. Вместе с этим санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ₽50 000 с конфискацией оборудования. Впрочем, последнее было бы исполнить затруднительно, так как Моргенштерн* покинул РФ в 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Моргенштерну* грозит уголовное преследование за систематическое нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, музыкант засветился в рекламе онлайн-казино в пиратском сериале. Моргенштерн* через свой блог назвал условия возвращения в Уфу, вызвав смятение у фанатов.

* — признан иностранным агентом

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