Ребёнку сломали руку в клинике в Башкирии

Ранее в одной из частных городских клиник ребёнку якобы вывихнул руку хирург — врач занимался удалением бородавки и случайно покалечил юного пациента. При этом родителям мальчика ничего не сказали, вывих был обнаружен лишь после жалоб ребёнка и дополнительного обследования. Историю рассказали ряд местных Telegram-каналов.