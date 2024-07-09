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Ребёнку сломали руку в клинике в Башкирии

Ребёнку сломали руку в клинике в Башкирии

9 июля 2024, 11:31
Фото: 1MI
Сотрудники прокуратуры и Росздравнадзора нагрянут с внеплановой проверкой в медицинское учреждение города Туймазы, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в одной из частных городских клиник ребёнку якобы вывихнул руку хирург — врач занимался удалением бородавки и случайно покалечил юного пациента. При этом родителям мальчика ничего не сказали, вывих был обнаружен лишь после жалоб ребёнка и дополнительного обследования. Историю рассказали ряд местных Telegram-каналов.

Несовершеннолетнему горожанину теперь предстоит сложная и дорогостоящая операция. Чтобы её смогли провести, ребёнка придётся везти в Москву — в Башкирии подобные вмешательства не проводят.

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