Ребёнку сломали руку в клинике в Башкирии

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Ранее в одной из частных городских клиник ребёнку якобы вывихнул руку хирург — врач занимался удалением бородавки и случайно покалечил юного пациента. При этом родителям мальчика ничего не сказали, вывих был обнаружен лишь после жалоб ребёнка и дополнительного обследования. Историю рассказали ряд местных Telegram-каналов.
Несовершеннолетнему горожанину теперь предстоит сложная и дорогостоящая операция. Чтобы её смогли провести, ребёнка придётся везти в Москву — в Башкирии подобные вмешательства не проводят.