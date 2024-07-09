Как купить в Уфе арбуз и не попасть в больницу

В одном из интервью информационному изданию «Известия» агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов отметил, что именно с середины июля, а лучше с августа стоит начинать покупать арбузы и дыни. Именно тогда начинается сезон. Лучшие арбузы — Астраханские, а также собранные с угодий Краснодарского и Ставропольского краев. Именно в это время созревают качественные плоды, которые не «накачивают» химией, чтобы только побыстрее продать.