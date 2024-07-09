Как купить в Уфе арбуз и не попасть в больницу

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
К сожалению, сладкая и ароматная ягода, может принести не только пользу, но и сильно навредить здоровью. Отравится некачественным арбузом может каждый, особенно тяжело протекает отравление у детей, в силу их возраста и незрелого организма.
Мнение эксперта — агронома
В одном из интервью информационному изданию «Известия» агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов отметил, что именно с середины июля, а лучше с августа стоит начинать покупать арбузы и дыни. Именно тогда начинается сезон. Лучшие арбузы — Астраханские, а также собранные с угодий Краснодарского и Ставропольского краев. Именно в это время созревают качественные плоды, которые не «накачивают» химией, чтобы только побыстрее продать.
Дети просят, а мне страшно покупать
К нам в редакцию обратилась жительница Уфы Елена Николаева с вопросом: можно ли проверить качество продукции, а именно арбузы, которые продают с машин и палаток в Уфе?
У меня двое детей. Сейчас лето и хочется побаловать их всякими летними вкусностями. Я знаю, что сезон арбузов еще не наступил, но их же продают на улицах. Проверены они или нет? Да и вообще меня всегда напрягала продажа овощей и фруктов на уличных точках: документов у них нет, где они руки моют — непонятно. Продавцы отвечают, что мы не хозяева, а только реализуем товар — не хочешь не бери. Продают разрезанные арбузы, а я знаю, что это запрещено. Могу ли я купить, например, арбуз и отнести его на проверку в Роспотребнадзор, — интересуется Елена.
Комментарий специалистов
Действительно, проблема несанкционированной торговли в нашем городе есть. Власти пытаются с ней бороться, но это достаточно сложно. У покупателей всегда есть выбор: покупать товар в сомнительном месте или нет. Мы обратились за комментарием в Центр эпидемиологии Республики Башкортостан за комментарием. Вот, что нам пояснили:
— Все проверки качества продукции Центр эпидемиологии проводит только с поручения Роспотребнадзора, с выездом специалистов на место. Просто гражданин не может купить арбуз и принести его на проверку, ведь непонятно, где был он куплен, для каких целей и что с ним делали. Если у жителей есть претензии к какой –либо торговой точке и жалобы на качество товара, то можно оставить обращение в Роспотребнадзор. Тогда уже инициируют проверку, — рассказали специалисты.
Сама не беру и вам не советую
Еще одна жительница Уфы Альбина поделилась своей историей:
— Два года назад муж купил арбуз на рынке. Это был еще не сезон — вроде бы начало июля. Так мы тогда все отравились очень сильно, ребенка забрали в инфекционную больницу. С тех пор я никогда не покупаю арбузы и дыни раньше конца августа. Всему свое время, — предупреждает Альбина жителей Уфы.
Признаки отравления арбузом
Отравление арбузом не отличается от любого другого пищевого отравления. Признаки одинаковые. Пострадавший может почувствовать слабость, повышается температура, начинается рвота, диарея и даже судороги. При таких симптомах нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Советы от Роспотребнадзора: как купить хороший арбуз
Чем полезны арбузы?
Арбузы, как и другие бахчевые являются хорошим источником минералов, витаминов и антиоксидантов. Они практически на 90% состоят из жидкости и низкокалорийные. Арбузы хорошего качества помогут вывести из организма токсины и шлаки, являются хорошим средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют иммунитет и общее состояние организма. Арбузы также обладают мочегонным и желчегонным действием.