ГК «Садовое кольцо» запускает опцию Trade-In для покупателей квартир в Уфе

Квартира, которую Вы выбираете в нашем ЖК, бронируется на три месяца с фиксацией цены. Стоимость бронирования по договору возмездного оказания услуг (ДВОУ) устанавливается в размере 2% от прайсовой стоимости квартиры, причем эта стоимость вычитается из стоимости новостройки.