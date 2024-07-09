ГК «Садовое кольцо» запускает опцию Trade-In для покупателей квартир в Уфе

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Квартира, которую Вы выбираете в нашем ЖК, бронируется на три месяца с фиксацией цены. Стоимость бронирования по договору возмездного оказания услуг (ДВОУ) устанавливается в размере 2% от прайсовой стоимости квартиры, причем эта стоимость вычитается из стоимости новостройки.
Данные по Вашей квартире передаются в аккредитованные ГК «Садовое кольцо» брокерские агентства для получения оценки. Если Вас устраивает оценочная стоимость, то заключается договор ДВОУ на три месяца.
Условия продажи квартиры по программе Trade-In действуют с 1 июля по 31 декабря 2024 года.