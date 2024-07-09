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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

ГК «Садовое кольцо» запускает опцию Trade-In для покупателей квартир в Уфе

ГК «Садовое кольцо» запускает опцию Trade-In для покупателей квартир в Уфе

9 июля 2024, 11:49
Фото: ГК «Садовое кольцо»
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Специалисты компании помогут Вам продать квартиру на вторичном рынке. Вырученные деньги Вы сможете использовать для приобретения жилья в одном из современных комплексов группы компаний «Садовое кольцо» — Terle Park, Urman City или Tau House.

Квартира, которую Вы выбираете в нашем ЖК, бронируется на три месяца с фиксацией цены. Стоимость бронирования по договору возмездного оказания услуг (ДВОУ) устанавливается в размере 2% от прайсовой стоимости квартиры, причем эта стоимость вычитается из стоимости новостройки.

Данные по Вашей квартире передаются в аккредитованные ГК «Садовое кольцо» брокерские агентства для получения оценки. Если Вас устраивает оценочная стоимость, то заключается договор ДВОУ на три месяца.

Условия продажи квартиры по программе Trade-In действуют с 1 июля по 31 декабря 2024 года.

Фото: ГК «Садовое кольцо»
#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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