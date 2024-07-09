Единовременная выплата контрактникам в Башкортостане выросла до ₽1 млн

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Норма по выплатам начнет действовать с 10 июля 2024 года. Об этом сегодня сообщил руководитель администрации Главы Республики Башкортостан.
— «По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, с 10 июля увеличивается сумма выплат гражданам, которые идут на воинскую службу по контракту. Если до этого сумма единовременной выплаты составляла 205 тысяч рублей, то теперь она повышается за счёт республиканского бюджета до 505 тысяч рублей.
— Суммарно вместе с выплатами, которые при заключении контракта предоставляет Министерство обороны России и наши муниципалитеты, будет доходить до 1 миллиона рублей. Это связано с тем, что Радий Фаритович уделяет большое внимание всем нашим военнослужащим: не только контрактникам, но и тем, кто проходит воинскую службу по призыву, в том числе и мобилизованным. Данные выплаты позволят существенно повысить престиж воинской службы по контракту», — сообщил Максим Забелин.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ранее подписал указ о единовременной выплате военнослужащим, подписавшим контракт, в размере 205 тысяч рублей. Вместе с доплатами, которые были введены в администрациях городов и районов республики, сумма выплат достигала 600 тысяч рублей. В Уфе муниципальная выплата составляет 200 тысяч рублей.