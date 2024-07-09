Единовременная выплата контрактникам в Башкортостане выросла до ₽1 млн

Граждане Республики Башкортостан, заключившие контракт с Минобороны на службу в рамках проведения специальной военной операции, теперь единовременно будут получать 1 миллион рублей. Эта сумма складывается из 505 тысяч рублей из республиканского бюджета и выплат Министерства обороны РФ и муниципали

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