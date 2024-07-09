ДТП и пробки: как Восточный выезд справляется с перекрытием моста из Шакши

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Напомним, транспортный поток через «Восточный выезд» усилился из-за закрытия переправы через реку Уфу. Ограничения будут действовать до 24 июля 2024 года. Среди других альтернатив у горожан осталась ещё более проблемная улица Пугачёва и общественный транспорт — электрички, паромы и автобусы.
По сообщениям очевидцев, с утра 9 июля на одной из полос произошло столкновение двух автомобилей. Отметку о ДТП можно было заметить и на картах сервиса «2Гис». По данным портала «Яндекс Карты» пробка в районе пункта оплаты проезда растянулась на несколько километров. Mkset обратился за подтверждением информации об аварии в башкортостанский отдел ГАИ.
Ранее читатель издания также рассказывал, что на путепроводе по каким-то причинам не работал транспондер — устройство для автоматической оплаты проезда. В теории, систему вводили для сокращения времени на оплату пользования дорогой. Между тем водители, которые регулярно ездят по новой трассе, рассказывают, что в час пик на пропускном пункте можно простоять 20, а то и 30-40 минут.