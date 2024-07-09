mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

На Восточном выезде из Уфы образовалась пробка из-за ДТП

ДТП и пробки: как Восточный выезд справляется с перекрытием моста из Шакши

9 июля 2024, 06:25
Фото: vk.com

На Восточном выезде из Уфы образовалась пробка из-за ДТП

Платный путепровод встал в пробки в первый же час пик после перекрытия Шакшинского моста.

Напомним, транспортный поток через «Восточный выезд» усилился из-за закрытия переправы через реку Уфу. Ограничения будут действовать до 24 июля 2024 года. Среди других альтернатив у горожан осталась ещё более проблемная улица Пугачёва и общественный транспорт — электрички, паромы и автобусы.

По сообщениям очевидцев, с утра 9 июля на одной из полос произошло столкновение двух автомобилей. Отметку о ДТП можно было заметить и на картах сервиса «2Гис». По данным портала «Яндекс Карты» пробка в районе пункта оплаты проезда растянулась на несколько километров. Mkset обратился за подтверждением информации об аварии в башкортостанский отдел ГАИ.

Ранее читатель издания также рассказывал, что на путепроводе по каким-то причинам не работал транспондер — устройство для автоматической оплаты проезда. В теории, систему вводили для сокращения времени на оплату пользования дорогой. Между тем водители, которые регулярно ездят по новой трассе, рассказывают, что в час пик на пропускном пункте можно простоять 20, а то и 30-40 минут.

Читайте также:
Байкер устроил смертельную аварию в УфеВ Уфе 13-летняя девочка разбила голову в аварииПо Уфе разъезжали 26 пьяных гонщиков
#Общество#Уфа#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пробка#Восточный выезд#Шакшинский мост#Шакша#ГАИ
Подпишитесь
Уфимцы поставили «двойку» городу за безобразие с Шакшинским мостом
Сегодня, 09:10
Как купить в Уфе арбуз и не попасть в больницу
Сегодня, 04:18
Чета Хабировых открыла памятник в Башкирии
Вчера, 18:49
В Башкирии падают доходы предприятий
Вчера, 17:38
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Вчера, 13:43
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Сегодня, 09:13