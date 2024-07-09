ДТП и пробки: как Восточный выезд справляется с перекрытием моста из Шакши

Ранее читатель издания также рассказывал, что на путепроводе по каким-то причинам не работал транспондер — устройство для автоматической оплаты проезда. В теории, систему вводили для сокращения времени на оплату пользования дорогой. Между тем водители, которые регулярно ездят по новой трассе, рассказывают, что в час пик на пропускном пункте можно простоять 20, а то и 30-40 минут.