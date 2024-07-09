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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Бойца СВО избавили от мучений в Уфе

Бойца СВО избавили от мучений в Уфе

9 июля 2024, 12:38
Фото: 1MI
Ветерана боевых действий долго беспокоили последствия осколочного ранения, сообщил на своей странице депутат Курултая Башкирии Альфит Нигаматьянов.

История успешной операции началась с жалобы бойца СВО. Получивший в зоне боёв ранение мужчина пожаловался на то, что в течение двух недель не может попасть к хирургу. Осмотр и оперативное вмешательство ему были нужны для улучшения самочувствия. Боец получил на СВО ранение, но на месте службы из тела мужчины не смогли достать все осколки и отправили на долечивание в отпуск в Уфу. Осколки не давали раненому покоя. И оперировать мужчину никто не решался.

— Боец обратился за медицинской помощью, но оперировать никто не берется. Из слов бойца он вынужден ходить с одного кабинета в другой, с одного медучреждения в другое, — описывает ситуацию депутат Курултая Башкирии Альфит Нигаматьянов.

В итоге, бойца удалось определить на лечение в госпиталь ветеранов воин в Уфе. Уфимские медики провели обследование и приняли решение о необходимости провести срочную операцию. Вмешательство хирургов прошло успешно. Самочувствие защитника России улучшилось. Его здоровью теперь ничего не угрожает. Он благодарен врачам госпиталя ветеранов войн в Уфе.

Напомним, ранее депутат Альфит Нигаматьянов рассказывал о проблемах в лечении ветеранов войн в Уфе, в том числе — участников СВО и Чеченской кампании.

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