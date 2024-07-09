Бойца СВО избавили от мучений в Уфе

История успешной операции началась с жалобы бойца СВО. Получивший в зоне боёв ранение мужчина пожаловался на то, что в течение двух недель не может попасть к хирургу. Осмотр и оперативное вмешательство ему были нужны для улучшения самочувствия. Боец получил на СВО ранение, но на месте службы из тела мужчины не смогли достать все осколки и отправили на долечивание в отпуск в Уфу. Осколки не давали раненому покоя. И оперировать мужчину никто не решался.