Виновник ДТП подставил женщину в Башкирии

Сама авария произошла ещё в июне 2023 года в Миякинском районе Республики Башкортостан. Неосмотрительный водитель за рулем Hyundai Solaris «вылез» на встречную полосу и врезался в пассажирскую «ГАЗель». Один из ехавших в микроавтобусе в момент ДТП сильно ударился и получил несколько травм.