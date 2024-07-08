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Виновник ДТП подставил женщину в Башкирии

Виновник ДТП подставил женщину в Башкирии

8 июля 2024, 07:53
Фото: 1MI
Оговорённую жительницу соседнего Татарстана хотели заставить выплатить штраф и ₽200 000 в качестве компенсации, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

Сама авария произошла ещё в июне 2023 года в Миякинском районе Республики Башкортостан. Неосмотрительный водитель за рулем Hyundai Solaris «вылез» на встречную полосу и врезался в пассажирскую «ГАЗель». Один из ехавших в микроавтобусе в момент ДТП сильно ударился и получил несколько травм.

Чтобы не лишиться водительских прав, мужчина попросил знакомую рассказать, что за рулём якобы сидела именно она. Нарушитель также «договорился» с остальными участниками ДТП.

«Виновнице» автоаварии назначили штраф, после чего женщине пришла досудебная претензия с требованием возместить ₽200 000. Не захотев расставаться с деньгами, подсудимая обратилась в прокуратуру. После протеста надзорного ведомства дело в отношении женщины по ДТП было прекращено.

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