Виновник ДТП подставил женщину в Башкирии

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Сама авария произошла ещё в июне 2023 года в Миякинском районе Республики Башкортостан. Неосмотрительный водитель за рулем Hyundai Solaris «вылез» на встречную полосу и врезался в пассажирскую «ГАЗель». Один из ехавших в микроавтобусе в момент ДТП сильно ударился и получил несколько травм.
Чтобы не лишиться водительских прав, мужчина попросил знакомую рассказать, что за рулём якобы сидела именно она. Нарушитель также «договорился» с остальными участниками ДТП.
«Виновнице» автоаварии назначили штраф, после чего женщине пришла досудебная претензия с требованием возместить ₽200 000. Не захотев расставаться с деньгами, подсудимая обратилась в прокуратуру. После протеста надзорного ведомства дело в отношении женщины по ДТП было прекращено.