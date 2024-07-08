В Уфе 13-летняя девочка разбила голову в аварии

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Инцидент случился вечером минувшей субботы, 6 июля, на трассе Уфа — Оренбург. Неисправный «БМВ» остановился в крайне правой полосе из-за невозможности продолжить движение. Известно, что в этот момент в машине сидела 13-летняя девочка.
Водитель Hyundai не успел затормозить и врезался в задний бампер автомобиля. На место вскоре приехали оперативные службы. Несовершеннолетнюю уфимку с травмой головы увезли в больницу. Правоохранительные органы в уже разбираются в обстоятельствах произошедшего в Уфе ДТП.