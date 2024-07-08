В Уфе 13-летняя девочка разбила голову в аварии

Водитель Hyundai не успел затормозить и врезался в задний бампер автомобиля. На место вскоре приехали оперативные службы. Несовершеннолетнюю уфимку с травмой головы увезли в больницу. Правоохранительные органы в уже разбираются в обстоятельствах произошедшего в Уфе ДТП.