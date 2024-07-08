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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

В Уфе 13-летняя девочка разбила голову в аварии

В Уфе 13-летняя девочка разбила голову в аварии

8 июля 2024, 07:12
Фото: ГАИ Уфы
Мужчина на «Солярисе» въехал в стоявший посреди дороги автомобиль, сообщает ГАИ города.

Инцидент случился вечером минувшей субботы, 6 июля, на трассе Уфа — Оренбург. Неисправный «БМВ» остановился в крайне правой полосе из-за невозможности продолжить движение. Известно, что в этот момент в машине сидела 13-летняя девочка.

Водитель Hyundai не успел затормозить и врезался в задний бампер автомобиля. На место вскоре приехали оперативные службы. Несовершеннолетнюю уфимку с травмой головы увезли в больницу. Правоохранительные органы в уже разбираются в обстоятельствах произошедшего в Уфе ДТП.

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