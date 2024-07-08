В столице гендиректор РЭО Денис Буцаев встретился с семьями-экоактивистами

По словам Дениса Буцаева, семья — важнейший механизм формирования экологической культуры, где зарождаются экологические привычки, передающиеся в дальнейшем следующим поколениям. Он также добавил, что чем больше семей будут воспитывать внутри себя экопривычки, тем успешнее будет воплощаться в жизнь реформа отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также формироваться экономика замкнутого цикла в нашей стране. Об этом пишет newsnn.ru.