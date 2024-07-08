В столице гендиректор РЭО Денис Буцаев встретился с семьями-экоактивистами

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
По словам Дениса Буцаева, семья — важнейший механизм формирования экологической культуры, где зарождаются экологические привычки, передающиеся в дальнейшем следующим поколениям. Он также добавил, что чем больше семей будут воспитывать внутри себя экопривычки, тем успешнее будет воплощаться в жизнь реформа отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также формироваться экономика замкнутого цикла в нашей стране. Об этом пишет newsnn.ru.
«Мы всегда рады поддержать экоактивистов, будь то лидеры организаций или целые семьи», — подчеркнул Буцаев.
Как отмечается, встреча прошла в формате чаепития. Буцаев также рассказал присутствующим о новой номинации «Зеленой премии» «Экологическая семья», в рамках которой экоактивные семьи смогут заявить о себе и рассчитывать на поддержку.
В чаепитии приняли участие несколько семей: Гуляевы из Череповца, Чистопашины из Санкт-Петербурга, Дордины из Новокузнецка.
Об Андрее Гуляеве известно, что он экоактивист, путешественник, основатель и руководитель общественного некоммерческого негосударственного проекта по озеленению Череповца «Народная роща», председатель регионального отделения всероссийского экологического движения «Экосистема». На мероприятие с ним пришли его дочки Милада (9 лет) и Яромила (11 лет).
Алексей Чистопашин — социальный предприниматель, экоблогер, создатель онлайн-курсов, экологический спикер. С ним пришли его жена Александра, сыновья Иван (9 лет), дочери Дария (13 лет) и Христина (16 лет).
А Вадим Дордин — основатель проектов в экоцентре «ГАЗОН», организатор экологических акций и мероприятий, а также участник проекта «Эконаставники» и победитель областного конкурса «Семья. Экология. Культура». С ним пришли супруга Анна и сыновья Глеб (6 лет) и Григорий (4 года).
После чаепития гости мероприятия стали участниками экскурсии по экспозиции эколого-просветительского центра «Яуза». Также для них провели химический мастер-класс.