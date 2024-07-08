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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Цены на услуги ЖКХ в российских регионах не ударят по кошельку россиян — или ударят?

Цены на услуги ЖКХ в российских регионах не ударят по кошельку россиян — или ударят?

8 июля 2024, 11:37
Фото: 1MI
С 1 августа снова повышаются цены на жилищно-коммунальные услуги. И если эксперты считают, что в целом этот рост цен не скажется на кошельке россиян, то в Госдуме оценивают эту ситуацию иначе.

Итак, коммунальные тарифы в России снова выросли — в среднем на 10%. С одной стороны, это повышение превысило инфляцию прошлого года, с другой — оказалось ниже роста зарплат.

В Институте проблем естественных монополий называют это компромиссом, но, как говорится, есть нюанс: размер платы устанавливает государство и в этой ситуации выигрывают все те же — естественные монополии, а не потребители. Что делать? Менять принципы формирования — считают в Госдуме.

Статистика показывает, что цены на ЖКУ вырастут быстрее, чем в предыдущие годы, но при этом нагрузка на кошелек потребителей сократится. Если в 2019–2022 гг. на оплату ЖКУ уходило 5,9-11,8% доходов домохозяйств, то новое повышение ожидается чуть меньше — 5,7-11,6%.

В комитете по строительству и ЖКХ Госдумы, в среднем повышение оплаты жилищно-коммунальных услуг находится на планке в 9,9%. Вместе с тем подчеркивается распространенная практика в регионах, когда местные власти устанавливают более высокий предел доходов при начислении субсидий. Проблема в том, что от этого страдают самые незащищенные категории населения. Тут же стоит отметить, что при разнице платежей существует и разница состояния сетей и инфраструктуры в той же Москве и регионах. Во многих регионах стараются не повышать тарифы, опасаясь, что население это негативно воспримет, а в результате — понижается качество коммунальных услуг.

При этом власти и не скрывают, кому пойдут собранные с народа деньги. Например, за рост цен на газ отвечает «Газпром» — так государство хочет покрыть часть убытков, о которых рапортовала газовая монополия по итогам 2023 года (629 млрд руб. чистого убытка).

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости
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