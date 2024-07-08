Цены на услуги ЖКХ в российских регионах не ударят по кошельку россиян — или ударят?

В комитете по строительству и ЖКХ Госдумы, в среднем повышение оплаты жилищно-коммунальных услуг находится на планке в 9,9%. Вместе с тем подчеркивается распространенная практика в регионах, когда местные власти устанавливают более высокий предел доходов при начислении субсидий. Проблема в том, что от этого страдают самые незащищенные категории населения. Тут же стоит отметить, что при разнице платежей существует и разница состояния сетей и инфраструктуры в той же Москве и регионах. Во многих регионах стараются не повышать тарифы, опасаясь, что население это негативно воспримет, а в результате — понижается качество коммунальных услуг.