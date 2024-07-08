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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

«Сгоревшие» в Башкирии туристы дадут показания

«Сгоревшие» в Башкирии туристы дадут показания

8 июля 2024, 13:27
Фото: Следственный комитет по РБ
По делу сгоревшего туристического автобуса, началась доследственная проверка, сообщает Следственный комитет по РБ.

Следственный отдел ЗАТО «Межгорье» начал расследование инцидента с целью установить возможные причины возгорания автобуса марки Hyundai Universe. Предварительные данные свидетельствуют о том, что инцидент произошел из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Напомним, 7 июля в вечернее время, на 32 км автодороги Кага — Старосубхангулово вспыхнул пассажирский автобус марки Hyundai Universe, следовавший по маршруту Капова пещера — Челябинск. В салоне были 42 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Пассажирам удалось самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал.

Следственный комитет по РБ сообщает что, на данный момент на месте происшествия проводятся проверочные мероприятия, а также осуществляется опрос свидетелей и пассажиров.

— Планируется проведение судебных экспертиз для выявления всех обстоятельств случившегося, — комментируют в ведомстве.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям водителя автобуса и компании-перевозчика с целью выявления соответствия оказываемых услуг законным требованиям и нормам безопасности.

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