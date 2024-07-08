«Сгоревшие» в Башкирии туристы дадут показания

Следственный отдел ЗАТО «Межгорье» начал расследование инцидента с целью установить возможные причины возгорания автобуса марки Hyundai Universe. Предварительные данные свидетельствуют о том, что инцидент произошел из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.



Напомним, 7 июля в вечернее время, на 32 км автодороги Кага — Старосубхангулово вспыхнул пассажирский автобус марки Hyundai Universe, следовавший по маршруту Капова пещера — Челябинск. В салоне были 42 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Пассажирам удалось самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал.