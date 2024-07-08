«Сгоревшие» в Башкирии туристы дадут показания

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Следственный отдел ЗАТО «Межгорье» начал расследование инцидента с целью установить возможные причины возгорания автобуса марки Hyundai Universe. Предварительные данные свидетельствуют о том, что инцидент произошел из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Напомним, 7 июля в вечернее время, на 32 км автодороги Кага — Старосубхангулово вспыхнул пассажирский автобус марки Hyundai Universe, следовавший по маршруту Капова пещера — Челябинск. В салоне были 42 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Пассажирам удалось самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал.
Следственный комитет по РБ сообщает что, на данный момент на месте происшествия проводятся проверочные мероприятия, а также осуществляется опрос свидетелей и пассажиров.
— Планируется проведение судебных экспертиз для выявления всех обстоятельств случившегося, — комментируют в ведомстве.
В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям водителя автобуса и компании-перевозчика с целью выявления соответствия оказываемых услуг законным требованиям и нормам безопасности.