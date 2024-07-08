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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Самая богатая женщина России отдыхает в Башкирии

Самая богатая женщина России отдыхает в Башкирии

8 июля 2024, 09:18
Фото: Артур Идельбаев
Основательница маркетплейса приехала в Бурзянский район, сообщает директор парка «Торатау» Артур Идельбаев.

Основательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук приехала в Башкирию и посетила геопарк «Торатау». Об этом в своих соцсетях сообщил директор геопарка «Торатау» Артур Идельбаев. Он приложил к сообщению снимок. На фото Артур Идельбаев и Татьяна Бакальчук сидят на деревянном подиуме в садовой мебели. Атмосфера между героями снимка явно комфортная: на подиуме валяется бумажный стаканчик, сам директор скинул обувь и сидит босиком.

Цель визита Татьяны Бакальчук в геопарк не озвучивается. В комментариях к публикации пользователи соцсети делают свои предположения — от отпуска до бизнес-встречи.

По данным последнего рейтинга Forbes, датируемого августом 2023 года, Татьяна Бакальчук является самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $7 млрд. Лидерство в списке основательница маркетплейса сохраняет с 2021 года.

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