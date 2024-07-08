Самая богатая женщина России отдыхает в Башкирии

Основательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук приехала в Башкирию и посетила геопарк «Торатау». Об этом в своих соцсетях сообщил директор геопарка «Торатау» Артур Идельбаев. Он приложил к сообщению снимок. На фото Артур Идельбаев и Татьяна Бакальчук сидят на деревянном подиуме в садовой мебели. Атмосфера между героями снимка явно комфортная: на подиуме валяется бумажный стаканчик, сам директор скинул обувь и сидит босиком.