Самая богатая женщина России отдыхает в Башкирии

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Основательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук приехала в Башкирию и посетила геопарк «Торатау». Об этом в своих соцсетях сообщил директор геопарка «Торатау» Артур Идельбаев. Он приложил к сообщению снимок. На фото Артур Идельбаев и Татьяна Бакальчук сидят на деревянном подиуме в садовой мебели. Атмосфера между героями снимка явно комфортная: на подиуме валяется бумажный стаканчик, сам директор скинул обувь и сидит босиком.
Цель визита Татьяны Бакальчук в геопарк не озвучивается. В комментариях к публикации пользователи соцсети делают свои предположения — от отпуска до бизнес-встречи.
По данным последнего рейтинга Forbes, датируемого августом 2023 года, Татьяна Бакальчук является самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $7 млрд. Лидерство в списке основательница маркетплейса сохраняет с 2021 года.