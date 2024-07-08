Россия покажет свой технологический опыт странам — участницам БРИКС

Рае Квон Чунг отметил, что Москва занимает лидирующие позиции в развитии городской инфраструктуры, включая инновационную, не только среди стран БРИКС, но и на общемировом уровне. По его словам, предстоящий форум станет важным этапом в формировании концепции городов будущего как для стран БРИКС, так и для всего мира. Евгений Кузнецов добавил, что программа форума будет включать деловые, культурные и выставочные мероприятия.