Россия покажет свой технологический опыт странам — участницам БРИКС

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
На вопросы журналистов ответили почетный председатель форума и лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, а также программный директор форума и генеральный директор управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов, передает novostivolgograda.ru.
Рае Квон Чунг отметил, что Москва занимает лидирующие позиции в развитии городской инфраструктуры, включая инновационную, не только среди стран БРИКС, но и на общемировом уровне. По его словам, предстоящий форум станет важным этапом в формировании концепции городов будущего как для стран БРИКС, так и для всего мира. Евгений Кузнецов добавил, что программа форума будет включать деловые, культурные и выставочные мероприятия.
Основные темы форума будут посвящены созданию эффективной и комфортной городской инфраструктуры, подходящей как для жителей, так и для предпринимателей. Участники обсудят стимулирование творческих и образовательных процессов, разработку стратегии формирования комфортной жизни в будущих мегаполисах. Спикеры также поговорят о новых методах управления компаниями и государственными структурами и предложат решения для создания безопасной, устойчивой и высокотехнологичной городской среды.
Количество гостей форума превысит пять тысяч человек, а спикерами станут свыше 300 экспертов, бизнесменов, мэров и других специалистов.