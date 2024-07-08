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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Россия покажет свой технологический опыт странам — участницам БРИКС

Россия покажет свой технологический опыт странам — участницам БРИКС

8 июля 2024, 17:05
Фото: Пресс-служба Форума будущего БРИКС.Облачные города
Москва продолжает уверенно развиваться, несмотря на антироссийские санкции, опережая многие мегаполисы мира. Об этом заявили на пресс-конференции, посвященной Форуму будущего «БРИКС. Облачные города». Мероприятие соберет представителей стран союза.

На вопросы журналистов ответили почетный председатель форума и лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, а также программный директор форума и генеральный директор управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов, передает novostivolgograda.ru.

Рае Квон Чунг отметил, что Москва занимает лидирующие позиции в развитии городской инфраструктуры, включая инновационную, не только среди стран БРИКС, но и на общемировом уровне. По его словам, предстоящий форум станет важным этапом в формировании концепции городов будущего как для стран БРИКС, так и для всего мира. Евгений Кузнецов добавил, что программа форума будет включать деловые, культурные и выставочные мероприятия.

Основные темы форума будут посвящены созданию эффективной и комфортной городской инфраструктуры, подходящей как для жителей, так и для предпринимателей. Участники обсудят стимулирование творческих и образовательных процессов, разработку стратегии формирования комфортной жизни в будущих мегаполисах. Спикеры также поговорят о новых методах управления компаниями и государственными структурами и предложат решения для создания безопасной, устойчивой и высокотехнологичной городской среды.

Количество гостей форума превысит пять тысяч человек, а спикерами станут свыше 300 экспертов, бизнесменов, мэров и других специалистов.

#Общество
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