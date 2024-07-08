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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

РЭО намерен выбрать главную экосемью России

РЭО намерен выбрать главную экосемью России

8 июля 2024, 16:06
Фото: 1MI
8 июля, в День семьи, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев встретился с семьями-экоактивистами и дал старт новой номинации «Экологическая семья» в рамках конкурса экологических проектов и инициатив «Зеленая премия».

Как отметил Денис Буцаев, он неслучайно объявил о появлении новой номинации «Экологическая семья» в рамках конкурса «Зеленая премия» именно в День семьи, любви и верности. По его данным, в России сегодня много семей ведут экологичный образ жизни и внедряют экопривычки в повседневную жизнь, а также определяют защиту окружающей среды как ценность. Об этом пишет newsnn.ru.

«Мы хотим поощрить такие семьи, дать возможность им заявить о себе и показать всей стране на своем примере, что быть экоактивистом вполне реально даже в рамках одной семьи», — добавил он.

Буцаев также рассказал, что приз в номинации «Экологическая семья» — сертификат на сумму 500 тыс. рублей. Эти деньги победитель сможет потратить на семейное путешествие. PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко напомнил, что общественный трек «Зеленой премии» включает пять номинаций.

Он подчеркнул, что «Экологическая семья» — это специальная тематическая номинация в рамках «Зеленой премии».

Одним из партнеров номинации «Экологическая семья» выступает ООО «Хартия».

Заявки на соискание премии в номинациях общественного трека можно подать через сайт «Зеленой премии».

Отметим, что цель создания РЭО — построение в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В нацпроекте «Экология» указано, что сокращение объемов захоронения ТКО необходимо, чтобы снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо довести уровень сортировки всего объема ТКО до 100% и на 50% сократить ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение этих показателей невозможно.

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