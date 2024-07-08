РЭО намерен выбрать главную экосемью России

Как отметил Денис Буцаев, он неслучайно объявил о появлении новой номинации «Экологическая семья» в рамках конкурса «Зеленая премия» именно в День семьи, любви и верности. По его данным, в России сегодня много семей ведут экологичный образ жизни и внедряют экопривычки в повседневную жизнь, а также определяют защиту окружающей среды как ценность. Об этом пишет newsnn.ru.