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Updated Сегодня, 07:06

Пять автомобилей сгорели в гараже в Стерлитамаке

Пять автомобилей сгорели в гараже в Стерлитамаке

8 июля 2024, 07:04
Фото: МЧС РБ
Легковые машины вспыхнули рано утром в понедельник, 8 июля, в кооперативе на улице Раевской, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

Пять машин сгорели мгновенно в гаражном кооперативе в районе улицы Раевской в Стерлитамаке рано утром в понедельник, 8 июля. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Им потребовалось полчаса на то, чтобы остановить распространение огня на другие машины и минимизировать возможный ущерб автовладельцев. Еще через 10 минут огонь был побежден пожарными. Жертв и пострадавших от огня нет.

Уже известно, что охватившее ГК в Стерлитамаке пламя уничтожило и отечественные, и иностранные легковые автомобили. Это машины марок «ВАЗ 2109», «БМВ Х5», «Ссанг Йонг Кирон» и две «Шкоды Октавии». От многих машин остались только металлические рамы и несгораемые узлы.

Причины возгорания установит дознаватель МЧС России.

Напомним, в воскресенье, 7 июля, в Башкирии выгорел дотла рейсовый автобус с туристами из Челябинской области. Никто из 43 человек, находившихся в нём, не пострадал.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Автомобили#Гараж
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