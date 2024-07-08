Пять автомобилей сгорели в гараже в Стерлитамаке

Пять машин сгорели мгновенно в гаражном кооперативе в районе улицы Раевской в Стерлитамаке рано утром в понедельник, 8 июля. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Им потребовалось полчаса на то, чтобы остановить распространение огня на другие машины и минимизировать возможный ущерб автовладельцев. Еще через 10 минут огонь был побежден пожарными. Жертв и пострадавших от огня нет.



Уже известно, что охватившее ГК в Стерлитамаке пламя уничтожило и отечественные, и иностранные легковые автомобили. Это машины марок «ВАЗ 2109», «БМВ Х5», «Ссанг Йонг Кирон» и две «Шкоды Октавии». От многих машин остались только металлические рамы и несгораемые узлы.



Причины возгорания установит дознаватель МЧС России.



Напомним, в воскресенье, 7 июля, в Башкирии выгорел дотла рейсовый автобус с туристами из Челябинской области. Никто из 43 человек, находившихся в нём, не пострадал.