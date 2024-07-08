Пьяный водитель убил сожительницу в Башкирии

В ДТП погибла 51-летняя женщина, являвшаяся сожительницей автомобилиста. Кроме того, госпитализация и помощь медиков понадобилась 70-летнему пассажиру. Сам же водитель не пострадал. В ходе проверки было выявлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.