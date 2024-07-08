Пьяный водитель убил сожительницу в Башкирии

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Инцидент произошел на территории Аургазинского района вечером воскресенья, 7 июля. Мужчина за рулем кроссовера Nissan X-Trail съехал в кювет, а после врезался в дерево.
В ДТП погибла 51-летняя женщина, являвшаяся сожительницей автомобилиста. Кроме того, госпитализация и помощь медиков понадобилась 70-летнему пассажиру. Сам же водитель не пострадал. В ходе проверки было выявлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в ДТП в Башкирии травмы получил 15-летний подросток. Он без водительских прав управлял мотоциклом.