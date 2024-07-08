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Updated Сегодня, 08:15

Пьяный водитель убил сожительницу в Башкирии

Пьяный водитель убил сожительницу в Башкирии

8 июля 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney
Женщина скончалась до приезда медиков, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на территории Аургазинского района вечером воскресенья, 7 июля. Мужчина за рулем кроссовера Nissan X-Trail съехал в кювет, а после врезался в дерево.

В ДТП погибла 51-летняя женщина, являвшаяся сожительницей автомобилиста. Кроме того, госпитализация и помощь медиков понадобилась 70-летнему пассажиру. Сам же водитель не пострадал. В ходе проверки было выявлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в ДТП в Башкирии травмы получил 15-летний подросток. Он без водительских прав управлял мотоциклом.

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