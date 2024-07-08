Погода в Башкирии готовит неприятные сюрпризы

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По данным башкирского управления Гидрометцентра России, до середины недели, 11 июля, температура воздуха будет держаться на отметках +24°С… +29°С днём и +12°С… +17°С ночью.
Местами по региону пройдут дожди и грозы, в светлое время суток также возможен шквалистый ветер — по этому поводу всем оперативных службам поручили быть наготове. Многие легкомысленные жители республики игнорируют запрет на купание в реках и становятся жертвами стихии.
Грозу с дождём ожидают и в пятницу, 12 июля, гласят данные портала «Гисметео». В целом на выходных специалисты не обещают температуру выше +21°С… +23°С.