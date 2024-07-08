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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Погода в Башкирии готовит неприятные сюрпризы

Погода в Башкирии готовит неприятные сюрпризы

8 июля 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney
Что ожидать от природы жителям и гостям республики в ближайшие дни — разъяснили синоптики.

По данным башкирского управления Гидрометцентра России, до середины недели, 11 июля, температура воздуха будет держаться на отметках +24°С… +29°С днём и +12°С… +17°С ночью.

Местами по региону пройдут дожди и грозы, в светлое время суток также возможен шквалистый ветер — по этому поводу всем оперативных службам поручили быть наготове. Многие легкомысленные жители республики игнорируют запрет на купание в реках и становятся жертвами стихии.

Грозу с дождём ожидают и в пятницу, 12 июля, гласят данные портала «Гисметео». В целом на выходных специалисты не обещают температуру выше +21°С… +23°С.

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