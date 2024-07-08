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По Уфе разъезжали 26 пьяных гонщиков

По Уфе разъезжали 26 пьяных гонщиков

8 июля 2024, 06:45
Фото: 1MI
Стали известны итоги крупной операции ГАИ, сообщает пресс-служба уфимского ведомства.

По информации правоохранительных органов, 6 и 7 июля на улицах города произошло 56 аварий, в которых пострадали четыре человека, среди них — двое детей.

Протоколы о нарушениях ПДД были составлены на 627 уфимцев, при этом инспекторы задержали 26 человек, решивших сесть за руль в пьяном виде. Сотрудники ГАИ также остановили троих горожан, не имеющих прав на управление автомобилем.

Больше всего штрафов выписали за непристёгнутый ремень — наказали за нарушение 127 человек. Ещё 102 водителя влетели на копеечку за то, что игнорировали знаки или не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, пренебрегли правилами перевозки детей 35 автолюбителей — на них также составили протоколы. К ответственности за несоблюдение ПДД привлекли и 36 пешеходов.

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