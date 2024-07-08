По Уфе разъезжали 26 пьяных гонщиков

Больше всего штрафов выписали за непристёгнутый ремень — наказали за нарушение 127 человек. Ещё 102 водителя влетели на копеечку за то, что игнорировали знаки или не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, пренебрегли правилами перевозки детей 35 автолюбителей — на них также составили протоколы. К ответственности за несоблюдение ПДД привлекли и 36 пешеходов.