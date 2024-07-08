Обнародована деловая программа форума «Здоровое общество»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Форум будет организован экосистемой Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Минздрава России, пишет 56orb.ru. В качестве информационного партнера мероприятия выступит медиахолдинг 1МI.
Мероприятие в этом году будет проходить в обновленном формате. Основные темы обсуждения будут посвящены улучшению культуры здоровья в обществе, актуализации традиций ЗОЖ, популяризации знаний о сохранении здоровья и формированию здорового и активного долголетия.
Первый заместитель директора по развитию и руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова подчеркнула, что форум «Здоровое общество» — это не просто мероприятие в сфере здравоохранения, а возможность для каждого внести свой вклад в создание здорового будущего. Сейчас наука располагает достаточными знаниями для увеличения продолжительности человеческой жизни, при этом качество жизни имеет более важное значение, чем продолжительность. Поэтому развитие индустрии здоровья и долголетия является одним из ключевых требований современности.
По словам Столковой, основным фактором является понимание того, что здоровый образ жизни подразумевает комплексный подход, главными составляющими которого являются правильное питание, регулярные физические нагрузки и психическое благополучие. Именно они формируют наше здоровье в сочетании с достижениями современной медицины и технологий. Форум «Здоровое общество» объединяет единомышленников, способствуя появлению новых возможностей для укрепления здоровья и содействуя реализации федеральных и региональных программ с участием представителей государства, предпринимательства и общества. Столкова подчеркнула, что мероприятие также способствует принятию важных решений для улучшения общественного здоровья в целом.