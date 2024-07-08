Обнародована деловая программа форума «Здоровое общество»

Первый заместитель директора по развитию и руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова подчеркнула, что форум «Здоровое общество» — это не просто мероприятие в сфере здравоохранения, а возможность для каждого внести свой вклад в создание здорового будущего. Сейчас наука располагает достаточными знаниями для увеличения продолжительности человеческой жизни, при этом качество жизни имеет более важное значение, чем продолжительность. Поэтому развитие индустрии здоровья и долголетия является одним из ключевых требований современности.