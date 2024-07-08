О технологиях и проектах Сбера посетителям «Иннопрома» расскажет цифровой консультант

На международной промышленной выставке «Иннопром-2024» Сбер представил передовые решения для частных клиентов и цифровые сервисы для различных отраслей экономики и социальной сферы — промышленности, здравоохранения, образования, строительства. Главным спикером на стенде Сбера станет цифровой аватар Екатерина, которая расскажет гостям о проектах и сервисах компании. И не просто расскажет — с ней можно общаться в режиме реального времени, благодаря интеграции с искусственным интеллектом GigaChat. С ней даже можно сыграть в викторину о городах Урала.