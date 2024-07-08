О технологиях и проектах Сбера посетителям «Иннопрома» расскажет цифровой консультант

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
На международной промышленной выставке «Иннопром-2024» Сбер представил передовые решения для частных клиентов и цифровые сервисы для различных отраслей экономики и социальной сферы — промышленности, здравоохранения, образования, строительства. Главным спикером на стенде Сбера станет цифровой аватар Екатерина, которая расскажет гостям о проектах и сервисах компании. И не просто расскажет — с ней можно общаться в режиме реального времени, благодаря интеграции с искусственным интеллектом GigaChat. С ней даже можно сыграть в викторину о городах Урала.
Команда СберАналитики приглашает познакомиться с комплексом цифровых услуг, которые помогают бизнесу расширить рынки и построить новые логистические цепочки, сравнить себя с конкурентами, увеличить базу поставщиков и прибыль. Для госсектора представлены аналитические панели, которые помогают оценить уровень турпотока и экономику региона.
Также на стенде партнер Сбера — компания BI.ZONE — представит решение BI.ZONE CyberEdge (SD-WAN). Российская разработка на основе технологий искусственного интеллекта обеспечивает бесперебойную работу сети и защищенную передачу данных для организаций любого размера, отрасли и географии. Там же BI.ZONE пригласит посетителей принять участие в крупнейшем международном онлайн-тренинге по кибербезопасности для организаций CyberPolygon, который пройдет онлайн 10–11 сентября.
Кроме того, посетители стенда могут принять участие в социальной акции и сделать пожертвование с помощью сервиса «Оплата улыбкой». Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд.
Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:
— Обладая огромным опытом, ресурсами и передовой технологической базой, Сбер выступает стратегическим партнером региональной власти и бизнеса во всех ключевых областях. Вместе мы решаем те задачи, от которых зависит развитие территорий, уровень и качество жизни людей. Сегодня на нашем стенде можно познакомиться с масштабными проектами, которые мы успешно реализовали в здравоохранении, образовании, госуправлении, строительстве и других отраслях, увидеть самые современные сервисы, которые уже применяются по всей стране. При создании инновационных решений мы всегда фокусируем внимание на человеке, его ежедневных потребностях, задачах и стремлениях. Используя цифровые технологии и искусственный интеллект, мы в первую очередь думаем о том, чтобы сделать наши продукты полезнее, а жизнь людей — комфортнее.