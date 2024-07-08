Мужчина задавил внука в Башкирии

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в городе Туймазы в четверг, 4 июля. За рулем автомобиля находился дедушка мальчика. Мужчина 1954 года рождения двигался задним ходом при выезде со двора; он не заметил своего 3-летнего внука и наехал на него.