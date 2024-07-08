Мужчина задавил внука в Башкирии

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в городе Туймазы в четверг, 4 июля. За рулем автомобиля находился дедушка мальчика. Мужчина 1954 года рождения двигался задним ходом при выезде со двора; он не заметил своего 3-летнего внука и наехал на него.
После этого ребенка экстренно доставили в медучреждение, где поместили в отделение реанимации. Отмечается, что ребенок находился в тяжелом состоянии.
В течение нескольких дней за его жизнь боролись медики, но, к несчастью, в понедельник, 8 июля, стало известно, что мальчик скончался.
Фото: vk.com