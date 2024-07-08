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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Мужчина задавил внука в Башкирии

Мужчина задавил внука в Башкирии

8 июля 2024, 11:54
Фото: 1MI
Подробности аварии и ее исхода Mkset сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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Дети

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в городе Туймазы в четверг, 4 июля. За рулем автомобиля находился дедушка мальчика. Мужчина 1954 года рождения двигался задним ходом при выезде со двора; он не заметил своего 3-летнего внука и наехал на него.

Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан/VK.com

После этого ребенка экстренно доставили в медучреждение, где поместили в отделение реанимации. Отмечается, что ребенок находился в тяжелом состоянии.

В течение нескольких дней за его жизнь боролись медики, но, к несчастью, в понедельник, 8 июля, стало известно, что мальчик скончался.

Фото: vk.com

В Башкирии скончался сбитый автомобилем 3-летний мальчик
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