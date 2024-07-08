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Posted 8 июля, 11:19

Published 8 июля, 11:19

Modified 8 июля, 11:27

Updated 8 июля, 11:27

«Китайцы бы за день управились»: уфимцы в ярости от закрытия моста в Шакшу

8 июля 2024, 11:19

Уфимцы просят сделать Восточный выезд бесплатным

Соцсети захлестнуло волной негодования жителей башкирской столицы после вестей о перекрытии моста через реку Уфу, который соединяет микрорайон Шакша с основной частью города.

Новый виток дискуссия получила после заявлений главы региона Радия Хабирова. Руководитель Республики Башкортостан в ходе совещания в Правительстве подчеркнул, что «большой беды» в закрытии моста нет. Хабиров не усомнился в том, что город справится с трудностями, а связанные с ремонтом переправы трудности необходимо перетерпеть, чтобы привести её в порядок и «всё было по-хорошему».

Заметим, что ранее в ходе брифинга по Шакшинскому мосту городские перевозчики и РЖД отчитались об увеличении рейсов и изменении ряда маршрутов для нужд шакшинцев.

Напомним, переправу намерены закрыть с 9 по 24 июля 2024 года. Необходимость таких мер обусловлена проведением масштабных работ по обновлению моста — за долгие годы использования переправа пришла в негодность и потребовала срочного ремонта.

Впрочем, злит уфимцев не сам факт закрытия моста, а предложенные альтернативы. Пересаживаться на паромы и электрички горят желанием не все. Для владельцев же личного транспорта остаются два варианта — ехать по платному «Восточному выезду» или несколько часов делать огромный крюк по Уфимскому району.

— Могли бы на это время отменить плату через тоннель.
— Специально закрывают, чтобы бабло поднять.
— А давайте вообще все въезды в город перекроем, а? Весело же будет. Вы немножко забыли, что Восточный выезд — платный. Спасибо, блин, большое. И дважды спасибо за адекватную систему оплаты по этому выезду, из-за которой пробки просто конские на этом самом выезде.
— Куда ломанется основной поток транспорта по вашему мнению? Верно, на аэропортовскую дорогу. В итоге опять встанут все оставшиеся въезды в город.
Шакша — Уфа: как доехать и сколько стоит
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Помимо этого, часто встречаются и более приземлённые жалобы, в основном связанные с раздражением горожан от постоянных ограничений на мосту и «слишком долгих» работ.

— Наняли бы китайцев, за месяц бы сделали этот мост вам.
— Проще было новый мост построить, тем более за такое время.
— Ещё сто лет будут строить закрывать, открывать и т.д

Другие горожане же решили задаться вопросом, почему городские власти не обустроили временный мост.

— Совершенно не понятно, почему власти не договорятся с военными на возведение понтонного моста. Это делается на раз-два. И проблем в движении никаких не будет. Река не судоходная, по крайней мере большие суда не ходят, а маломерные потерпят.
— Если бы так закрыли мост в Затоне, то махом бы поставили понтонный.

Ранее Mkset подробно рассказывал, как добираться из Шакши в Уфу в период закрытия переправы и во сколько это обойдётся.

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