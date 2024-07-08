mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:49

Published Сегодня, 18:49

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

Чета Хабировых открыла памятник в Башкирии

Чета Хабировых открыла памятник в Башкирии

8 июля 2024, 18:49
Фото: Радий Хабиров
Церемония в Бирске была приурочена ко Дню семьи, любви и верности, отметил глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Торжественное открытие памятника православным святым Петру и Февронии состоялось в городе Бирск в Башкирии в понедельник, 8 июля. Оно было приурочено ко дню чествования святых из Мурома, который одновременно является Днем семьи, любви и верности.

В 2024 году Бирск стал центром празднования Дня семьи в Башкирии. Церемония открытия памятника, установленного возле храма на Октябрьской площади Бирска, вечером в понедельник собрала несколько сотен зрителей. Многие пришли с семьями. На торжество прибыл глава администрации Башкирии Радий Хабиров. Он был в сопровождении первой леди региона — супруги Каринэ Хабировой. Чета Хабировых сделала памятное фото возле нового монумента в Бирске.

Видео: Радий Хабиров

 

Памятник семье представляет собой фигуры Петра и Февронии, которые протягивают друг другу руки, плывя в ладье — символе семьи. На церемонии открытия подножие постамента украсила корзина ромашек — негласного символа Дня семьи, любви и верности в России. После церемонии открытия прошел молебен, а сама празднование завершилось музыкальным концертом с участием артистов из Башкирии.

Напомним, для жителей Уфы власти организовали бесплатный трансфер на празднование (12+) в Бирске. Совершить поездку приглашали всех желающих жителей столицы Башкирии.

Читайте также:
Хабиров возложил цветы к памятнику генерала ШаймуратоваРадий Хабиров представил концепцию отеля у мавзолеяПенсионеры играют свадьбы в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Уфа#Башкортостан#Памятник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Радий Хабиров#Православие#Бирск#День семьи#Святые Петр и Февронья
Подпишитесь
Четыре человека отравились неизвестным газом в Башкирии
Сегодня, 14:53
Черное море: полное разочарование — очень дорого и многолюдно
Сегодня, 05:00
Любовник сварил уфимку в кипятке
Сегодня, 14:22
Сталинский санаторий стал культурным наследием Башкирии
Сегодня, 13:59
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Сегодня, 13:43
Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт в Башкирии
Сегодня, 13:43