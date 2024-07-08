Чета Хабировых открыла памятник в Башкирии

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Торжественное открытие памятника православным святым Петру и Февронии состоялось в городе Бирск в Башкирии в понедельник, 8 июля. Оно было приурочено ко дню чествования святых из Мурома, который одновременно является Днем семьи, любви и верности.
В 2024 году Бирск стал центром празднования Дня семьи в Башкирии. Церемония открытия памятника, установленного возле храма на Октябрьской площади Бирска, вечером в понедельник собрала несколько сотен зрителей. Многие пришли с семьями. На торжество прибыл глава администрации Башкирии Радий Хабиров. Он был в сопровождении первой леди региона — супруги Каринэ Хабировой. Чета Хабировых сделала памятное фото возле нового монумента в Бирске.
Памятник семье представляет собой фигуры Петра и Февронии, которые протягивают друг другу руки, плывя в ладье — символе семьи. На церемонии открытия подножие постамента украсила корзина ромашек — негласного символа Дня семьи, любви и верности в России. После церемонии открытия прошел молебен, а сама празднование завершилось музыкальным концертом с участием артистов из Башкирии.
Напомним, для жителей Уфы власти организовали бесплатный трансфер на празднование (12+) в Бирске. Совершить поездку приглашали всех желающих жителей столицы Башкирии.