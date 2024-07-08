Чета Хабировых открыла памятник в Башкирии

Памятник семье представляет собой фигуры Петра и Февронии, которые протягивают друг другу руки, плывя в ладье — символе семьи. На церемонии открытия подножие постамента украсила корзина ромашек — негласного символа Дня семьи, любви и верности в России. После церемонии открытия прошел молебен, а сама празднование завершилось музыкальным концертом с участием артистов из Башкирии.



Напомним, для жителей Уфы власти организовали бесплатный трансфер на празднование (12+) в Бирске. Совершить поездку приглашали всех желающих жителей столицы Башкирии.