Черное море: полное разочарование — очень дорого и многолюдно

— Самое печальное и ужасное — это то, что на море можно подхватить кишечную инфекцию, особенно страдают дети. Мои уже большие: 10 и 12 лет, а маленькие — глотают воду и болеют потом тяжело. С нами была одна пара, так у них ребенок почти сразу заболел. Сначала думали, что акклиматизация: поднялась температура и началась рвота, но потом уже обратились они к врачам и подтвердили инфекцию. Сами местные врачи говорят, мол, что вы хотите, когда столько людей из разных городов привозят нам всякую заразу. Обидно, конечно, заболеть на отдыхе, тем более жалко детей. Мой совет для тех, кто хочет поехать на Черное море: берите с собой лекарства.