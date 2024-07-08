Черное море: полное разочарование — очень дорого и многолюдно

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Зачем мы туда вообще поехали?
Так начала Кристина свое повествование, но обо всем по порядку.
— Мы с детьми так долго ждали нашего с мужем отпуска, дети так вообще полгода собирались, готовили себе купальники и плавки. В общем, мы решили поехать в Анапу. Меня, конечно, предупреждали, что центральные курорты сейчас очень дорогие, но я повелась все-таки на развлечения. Сами посудите: ехать на море в глушь не хочется, детей надо чем-то развлекать. Мы посчитали, что и сервис в Анапе получше и есть чем заняться, на что посмотреть.
Переполненные пляжи — яблоку негде упасть
— Мы побывали в Анапе на разных пляжах. Везде очень много народу. Сказать много — ничего не сказать! Я детей своих несколько раз теряла в этой массе людей. Это просто жесть. Из-за такого количества людей, море тоже не очень чистое. Только представьте, сколько народу в него окунается сразу. Загорать неудобно, спокойно полежать удается очень редко. А ведь все знают про определенные часы утром и вечером, когда все просто ломятся на этот пляж. Я людей не осуждаю — сами также приехали к морю.
Цены просто огромные
— Наши курорты далеки от заграничных по уровню комфорта, но вот цены — это да! Такое ощущение, что с народа хотят содрать, как в последний раз. Посудите сами: за доступ к пляжу «Золотая бухта» — от 500 до 1000 рублей с человека. На другом пляже лежаки доходят за аренду до 1000 рублей. Мы не привередливые и на полотенце можем устроиться, лежак — это же очень дорого! Едем дальше: арендовать гидроцикл — 1300 рублей за пять минут, катание на банане — 400 — 500 рублей, посещение туалета — от 25 рублей, а душ — от 50 рублей. Вот и посчитайте: один поход на пляж семей из четырех человек во сколькой обойдется, даже без всяких развлечений, по минималке.
Бич — кишечная инфекция
— Самое печальное и ужасное — это то, что на море можно подхватить кишечную инфекцию, особенно страдают дети. Мои уже большие: 10 и 12 лет, а маленькие — глотают воду и болеют потом тяжело. С нами была одна пара, так у них ребенок почти сразу заболел. Сначала думали, что акклиматизация: поднялась температура и началась рвота, но потом уже обратились они к врачам и подтвердили инфекцию. Сами местные врачи говорят, мол, что вы хотите, когда столько людей из разных городов привозят нам всякую заразу. Обидно, конечно, заболеть на отдыхе, тем более жалко детей. Мой совет для тех, кто хочет поехать на Черное море: берите с собой лекарства.
Водный мир
— На пляже одно из интересных бесплатных развлечений для детей — это наблюдать за рыбками и медузами. Медуз, кстати, очень много, порой они доставляют неудобства отдыхающим.
Проживание — дорогое удовольствие
— Когда готовились к поездке — посмотрели все варианты по жилью. Мы сняли в Анапе квартиру близко к морю. Нам еще повезло: отдавали за нее 4500 в сутки. А так квартиры близко к морю в сезон стоят 6000 — 7000 за сутки, если район отдаленный, то стоимость квартиры от 3000 до 5000 тысяч. В принципе, квартира у нас была чистая, нормальная, все необходимое для проживания в наличии. Конечно, кто сдает жилье туристам, всегда готовят его к новому сезону. Жили мы там семь дней.
Стандартный номер в отеле — от 3000 до 6000 рублей, люксовые номера — до 12 000 рублей в сутки. Я уж не знаю, жилье еще и дороже, конечно есть, но это уже не для нас.
Про питание
— Так как мы жили в квартете, я сама готовила: все-таки для детей стараюсь не покупать на жаре в незнакомых местах еду. Но все-равно приходилось иногда обедать в кафе. Цены, в принципе, приемлемые. В бюджетной столовой можно пообедать от 400 рублей, в кафе средней ценовой категории — от 800 рублей.
Про развлечения
— Для нас с мужем было самое главное — устроить детям незабываемое лето, чтобы впечатления были хорошие, чтобы не зря съездили. Поэтому мы постарались поводить детей по интересным местам. Были в аквапарке. Взрослый билет стоит 2000 рублей, детские — 1400. Посетили дельфинарий. Программа в нем стоит 1500 рублей. Также в Анапе можно поехать на экскурсию по красивым и заповедным местам. Так, трехчасовая экскурсия с гидом для группы из четырех человек стоит от 5000 рублей.
Что в итоге
— Резюмируя, скажу, что отдых в Анапе — это тот еще квест: дорогой и напряженный. Ехали только ради детей, им понравилось. Слава богу, мы не болели. Заплатили, конечно, кучу денег, зато посмотрели на популярный курорт. Думаю, что больше туда не поедем, будем искать новое место для приключений.