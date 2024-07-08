«Беды большой нет»: Шакшинский мост перекроют ещё два раза

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Как пояснил заместитель мэра Уфы Сергей Кожевников, всего в рамках работ по капитальному ремонту переправы предусмотрены три перекрытия. Таким образом, в будущем горожан ждут ещё два.
Напомним, мост через реку Уфу, соединяющий микрорайон Шакша с центром города, будет перекрыт с 9 по 24 июля. Вместо переправы уфимцам придётся пересаживаться на общественный транспорт или пользоваться платным путепроводом «Восточный выезд». Власти Башкирии в ходе недавнего брифинга отрицательно ответили на вопрос о прекращении взимания платы за пользование дорогой на время перекрытия. Чиновники объяснили это концессионным соглашением, не предусматривающим подобные меры.
Хабиров, в свою очередь, попросил подчинённых строго проконтролировать вопрос о работе общественного транспорта и доведение до горожан информации о перекрытии переправы.
«Беды большой нет. Зато перекроем, зато потом всё по-хорошему сделаем. Но людей надо предупредить», — сказал Хабиров.