«Беды большой нет»: Шакшинский мост перекроют ещё два раза

Напомним, мост через реку Уфу, соединяющий микрорайон Шакша с центром города, будет перекрыт с 9 по 24 июля. Вместо переправы уфимцам придётся пересаживаться на общественный транспорт или пользоваться платным путепроводом «Восточный выезд». Власти Башкирии в ходе недавнего брифинга отрицательно ответили на вопрос о прекращении взимания платы за пользование дорогой на время перекрытия. Чиновники объяснили это концессионным соглашением, не предусматривающим подобные меры.