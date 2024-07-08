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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Байкер устроил смертельную аварию в Уфе

Байкер устроил смертельную аварию в Уфе

8 июля 2024, 07:42
Фото: ГАИ Уфы
Мотоциклист насмерть сбил человека, когда тот пытался перебежать проезжую часть, сообщает ГАИ города.

Трагический инцидент случился в ночь на понедельник, 8 июля, на проспекте Октября в Уфе. Мужчина средних лет переходил дорогу в неположенном месте, когда попал под колёса байкера. От полученных травм он скончался на месте, медикам оставалось только констатировать смерть уфимца.

Личность погибшего в данный момент не установлена. Водитель мотоцикла был перевезён в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Mkset сообщал, что в столице Башкирии на выходных поймали 26 пьяных автолюбителей.

Видео: ГАИ Уфы
По Уфе разъезжали 26 пьяных гонщиков
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