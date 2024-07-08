Байкер устроил смертельную аварию в Уфе

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Трагический инцидент случился в ночь на понедельник, 8 июля, на проспекте Октября в Уфе. Мужчина средних лет переходил дорогу в неположенном месте, когда попал под колёса байкера. От полученных травм он скончался на месте, медикам оставалось только констатировать смерть уфимца.
Личность погибшего в данный момент не установлена. Водитель мотоцикла был перевезён в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Mkset сообщал, что в столице Башкирии на выходных поймали 26 пьяных автолюбителей.