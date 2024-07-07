Жители Стерлитамака просят не издеваться над ними

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Жители Стерлитамака по-прежнему недовольны качеством водопроводной воды в городе. Ранее они жаловались на то, что из кранов льется мутная и цветная вода. По итогам проверки Роспотребнадзора, было установлено, что вода безопасна, при этом для устранения мутности и цветности горожанам рекомендовали отстаивать воду либо запастись водой в бутылках.
В связи с данной ситуацией. Администрация города провела брифинг при участии представителей Стерлитамакводоканала. Как пояснил главный инженер предприятия Александр Александров, вода стала мутной из-за обильных осадков. По его словам, несмотря на то, что вода приобрела желтовато-коричневый оттенок, это не повлияло на её качество. При этом он подчеркнул, что специалисты работают над устранением проблемы. В частности, для этого используют воду из других источников.
Жители города при этом активно продолжают делиться своим недовольством по данному поводу в соцсетях.
— Вы читаете комментарии людей? Вам пишут, что даже после кипячения и отстаивания грязь в воде остаётся! Где очистительное оборудование, которое вы расхваливали? Почему на этом «брифинге» нет главы города? Он не считает эту ситуацию проблемой? У меня очень большие подозрения, что средства выделенные на установку новых фильтров банально разворованы. А старые износились в хлам и со своей задачей не справляются. А вы уже за эти месяцы совершенно запутались в своём вранье о причинах мутности. То паводок виноват, то дожди, то ремонт труб. Какова настоящая причина? Мутную воду можно очистить, если очень захотеть. Мутную совесть очистить невозможно, пишет Лариса К.
— Брифинг был не о чем! Пишем прокуратуру России и Бастрыкину! Проблемы горожан не решаются и неизвестно когда будет решение, — Римма Р.
— Если оборудование водоканала пришло в негодность, то стоит задуматься о дополнительных мерах по установке фильтров и не советовать из грязи делать конфетку, — считает Виктор К.