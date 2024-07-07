Жители Стерлитамака просят не издеваться над ними

В связи с данной ситуацией. Администрация города провела брифинг при участии представителей Стерлитамакводоканала. Как пояснил главный инженер предприятия Александр Александров, вода стала мутной из-за обильных осадков. По его словам, несмотря на то, что вода приобрела желтовато-коричневый оттенок, это не повлияло на её качество. При этом он подчеркнул, что специалисты работают над устранением проблемы. В частности, для этого используют воду из других источников.