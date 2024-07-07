Шакша — Уфа: как доехать и сколько стоит

Первый вариант — объезд через «Восточный выезд». С учетом того, что проезд там платный — ₽100 — в неделю набежит минимум ₽1 000. И это только для тех, кто работает 5/2 и предпочитает проводить досуг возле дома в Шакше. На встрече с дорожниками звучало предложение сделать на время ремонта моста проезд через пункты пропуска бесплатным. Власти сказали решительное «Нет!», указывая на условия концессии. Но это же не помешало ввести льготы на проезд для многих категорий граждан буквально пару дней назад — вторили в ответ. Да. Но нет!





