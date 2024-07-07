Шакша — Уфа: как доехать и сколько стоит

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Шакшинский мост будет закрыт на ремонт с 9 по 24 июля. Для проезда экстренных служб оставят одну полосу. Видимо, городские власти взяли на заметку то, как «скорая помощь» оказалась беспомощной на паромной переправе во время предыдущего перекрытия.
Итак, главный вопрос для жителей Шакши в июле 2024 — как доехать до «большой» Уфы и во сколько это встанет? Спойлер: влетит в копеечку. Особенно автомобилистам.
Первый вариант — объезд через «Восточный выезд». С учетом того, что проезд там платный — ₽100 — в неделю набежит минимум ₽1 000. И это только для тех, кто работает 5/2 и предпочитает проводить досуг возле дома в Шакше. На встрече с дорожниками звучало предложение сделать на время ремонта моста проезд через пункты пропуска бесплатным. Власти сказали решительное «Нет!», указывая на условия концессии. Но это же не помешало ввести льготы на проезд для многих категорий граждан буквально пару дней назад — вторили в ответ. Да. Но нет!
Впрочем, зерно истины в позиции городских властей есть. Допустим, как определить — кто едет через пункт пропуска и должен ли он пользоваться льготным или бесплатным проездом. Можно, конечно, у каждого водителя проверять прописку в паспорте. Но это, во-первых, просто парализует «Восточный въезд», а, во-вторых, многие живут в Шакше без прописки.
Второй вариант — паромная переправа. Но при оценке расписания движения парома и с учетом того, что уровень воды в реке непредсказуем, этот вариант мы за основной брать не рекомендуем. Хотя, цены на услугу привлекательные — от ₽30 за поездку. Но если нужно переправиться на автомобиле, то можно или разориться, или просто из-за ожидания места на пароме встать на берегу на вечный прикол.
Третий вариант — электричка. Цена поездки — ₽28. Или ₽280/неделя. Городские власти заверяют, что мест должно хватить всем. Число вагонов в каждом рейсе увеличили в четырех до шести. Это примерно 500 пассажиров. При необходимости увеличат составы до восьми вагонов. Электрички будут курсировать между Уфой и Шакше с 05:00 до 22:00 ежедневно. Кроме того, обещают запустить автобусы от районов до станции электропоездов.