Рейсовый автобус взорвался в Башкирии

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал видеозапись происшествия на автомобильной дороге в Бурзянском районе в Башкирии. Там в районе деревни Байназарово вечером в воскресенье, 7 июля, вспыхнул и взорвался рейсовый автобус. На кадрах с места ЧП видно, что густые клубы дыма и пламя охватили заднюю часть пассажирского транспорта.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, в происшествии никто из пассажиров не пострадал. Данных от официальных ведомств по поводу происшествия с рейсовым автобусом пока не поступало.
UPD: Автобус следовал из Челябинской области. В нем было порядка 40 туристов, в том числе — дети. Все эвакуировались самостоятельно. Челябинцы ехали на осмотр заповедника Шульган-Таш. За ними отправили резервный рейсовый автобус.