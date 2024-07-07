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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Рейсовый автобус взорвался в Башкирии

Рейсовый автобус взорвался в Башкирии

7 июля 2024, 16:56
Фото: Telegram-канал «Честный репортаж»
Данных о наличии и числе пострадавших и жертвах в ЧП на дороге в Бурзянском районе от официальных ведомств пока не поступало.

Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал видеозапись происшествия на автомобильной дороге в Бурзянском районе в Башкирии. Там в районе деревни Байназарово вечером в воскресенье, 7 июля, вспыхнул и взорвался рейсовый автобус. На кадрах с места ЧП видно, что густые клубы дыма и пламя охватили заднюю часть пассажирского транспорта.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в происшествии никто из пассажиров не пострадал. Данных от официальных ведомств по поводу происшествия с рейсовым автобусом пока не поступало.

Видео: Telegram-канал «Честный репортаж»

UPD: Автобус следовал из Челябинской области. В нем было порядка 40 туристов, в том числе — дети. Все эвакуировались самостоятельно. Челябинцы ехали на осмотр заповедника Шульган-Таш. За ними отправили резервный рейсовый автобус.

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