Рейсовый автобус взорвался в Башкирии

Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал видеозапись происшествия на автомобильной дороге в Бурзянском районе в Башкирии. Там в районе деревни Байназарово вечером в воскресенье, 7 июля, вспыхнул и взорвался рейсовый автобус. На кадрах с места ЧП видно, что густые клубы дыма и пламя охватили заднюю часть пассажирского транспорта.