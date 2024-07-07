«Невозможно»: уфимцы массово жалуются на популярный автобусный маршрут

Posted 7 июля, 07:00
Published 7 июля, 07:00
Modified 7 июля, 10:53
Updated 7 июля, 10:53
Пользователи общественного транспорта начали массово жаловаться на работу автобусов в Уфе. В частности, горожане остались недовольны расписанием и количеством автобусом на маршруте №39.
По словам одной из пассажирок, на днях ей пришлось ждать своего автобуса больше получаса. При этом до этого прямо перед ней пролетело сразу два автобуса нужного ей маршрута. Также многие пользователи отмечают, что на данных автобусах «невозможно» уехать из микрорайона Сипайлово.
Еще одним поводом для недовольства стало отсутствие кондиционеров в автобусах, что также создает дополнительный дискомфорт при пользовании общественным транспортом в жаркую погоду.
«Духота, людям становится плохо. Ждете, когда кто-нибудь умрет?» — возмутилась женщина в комментариях под постом в сообществе ГУП «Башавтотранс» в соцсетях.
Отметим, что на перевозчик обратил внимание на жалобу. Одна из его сотрудниц ответила, что свяжется с коллегами и предоставит ответ не позднее 10 июля.