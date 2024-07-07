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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Мародеров после взрыва газа сдерживает Росгвардия Башкирии

Мародеров после взрыва газа сдерживает Росгвардия Башкирии

7 июля 2024, 12:47
Фото: Росгвардия РБ
Имущество жильцов дома находится под охраной, сообщили в пресс-службе ведомства.

Имущество граждан, чьи квартиры пострадали в результате взрыва бытового газа в Стерлитамаке, находится под охраной сотрудников Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны осуществляет наблюдение и обеспечивает безопасность жильцов и их имущества.

Напомним, взрыв прогремел в городе во вторник, 2 июля. Из-за хлопка газовоздушной смеси по дому прошла взрывная волна, выбившая окна с дверьми и поломавшая стены. По данным экстренных служб, чрезвычайное происшествие унесло жизнь престарелой местной жительницы. Также шесть человек были травмированы.

Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке
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