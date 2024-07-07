Мародеров после взрыва газа сдерживает Росгвардия Башкирии

Напомним, взрыв прогремел в городе во вторник, 2 июля. Из-за хлопка газовоздушной смеси по дому прошла взрывная волна, выбившая окна с дверьми и поломавшая стены. По данным экстренных служб, чрезвычайное происшествие унесло жизнь престарелой местной жительницы. Также шесть человек были травмированы.