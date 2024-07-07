Кому в Уфе платят от 100 000 рублей

К примеру, плавильщику металла и сплавов в Уфе готовы предложить зарплату в размере от 60 до 120 тыс. руб. На вакансии байера соискателям предлагают аналогичные суммы. По- прежнему остаются востребованными специалисты в сфере IT. Так, инженеру программисту в Уфе готовы платить от 104 тыс. руб. в месяц. Подробнее ознакомиться с вакансиями можно на сайте мэрии.