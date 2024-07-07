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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Кому в Уфе платят от 100 000 рублей

Кому в Уфе платят от 100 000 рублей

7 июля 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
О высокооплачиваемых должностях, которые предлагают уфимцам, рассказали в мэрии.

Мэрия Уфы поделилась актуальным списком вакансий в городе. Список состоит из двух частей: в первой из них предприятия и организации с наибольшим количеством открытых вакансий, во второй — вакансии по уровню заработной платы.

К примеру, плавильщику металла и сплавов в Уфе готовы предложить зарплату в размере от 60 до 120 тыс. руб. На вакансии байера соискателям предлагают аналогичные суммы. По- прежнему остаются востребованными специалисты в сфере IT. Так, инженеру программисту в Уфе готовы платить от 104 тыс. руб. в месяц. Подробнее ознакомиться с вакансиями можно на сайте мэрии.

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#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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