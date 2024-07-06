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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Жители Башкирии возмутились ценами на отдых на озере «Аслы-куль»

Жители Башкирии возмутились ценами на отдых на озере «Аслы-куль»

6 июля 2024, 12:17
Фото: Природный парк «Аслы-Куль»
За проезд к озеру придется заплатить 250 рублей с человека, сообщают пользователи соцсетей.

Жители Башкортостана в соцсетях сообщают о том, что въезд на озеро Аслыкуль стал платным. Теперь. чтобы попасть на территорию озера необходимо проехать через шлагбаум и заплатить 250 рублей.

Отдыхающие недоумевают, за что они платят. По их словам, вода в озере грязная, а территории не облагорожены. Кроме того, многие остались недовольны состоянием дороги, ведущей к водоему.

Видео: «Вся Уфа»/Telegram

Отметим, что по информации в соцсетях природного парка «Аслы-Куль» сообщается, что размер оплаты за въезд на территорию был утвержден еще несколько лет назад.

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