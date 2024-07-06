Жители Башкирии возмутились ценами на отдых на озере «Аслы-куль»

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Жители Башкортостана в соцсетях сообщают о том, что въезд на озеро Аслыкуль стал платным. Теперь. чтобы попасть на территорию озера необходимо проехать через шлагбаум и заплатить 250 рублей.
Отдыхающие недоумевают, за что они платят. По их словам, вода в озере грязная, а территории не облагорожены. Кроме того, многие остались недовольны состоянием дороги, ведущей к водоему.
Отметим, что по информации в соцсетях природного парка «Аслы-Куль» сообщается, что размер оплаты за въезд на территорию был утвержден еще несколько лет назад.