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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:36

Тело мужчины нашли на берегу водоема в Башкирии

Тело мужчины нашли на берегу водоема в Башкирии

6 июля 2024, 07:32
Фото: 1MI
Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил искупаться в пруду, сообщает пресс-служба МЧС по РБ со ссылкой на очевидцев.

Жизнь 51-летнего мужчины оборвалась после ночного купания в пруду в Чекмагушевском районе. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина зашел в воду и вскоре исчез из их поля зрения.

Фото: МЧС по РБ.

Водолазы нашли его тело утром субботы, 6 июля, в нескольких десятков метров от берега. В настоящий момент его тело передано правоохранителям. Отмечается, что пруд, на котором произошел инцидент, не был оборудован для купания.

Напомним. ранее спасатели пришли на помощь мужчине на озере Кашкадан. Будучи нетрезвым, он решил искупаться в воде вне пляжной зоны, вскоре он начал захлебываться и тонуть.

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