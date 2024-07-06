Стихия или халатность: жители Уфы пытаются получить компенсации за «убитые» машины

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Самое большое количество автомобилей — 15 — пострадало в тот злополучный вечер на Индустриальном шоссе: с административного здания сорвало крышу, которая, как утверждают пострадавшие, была прикручена «хлипкими саморезами».
Люди вот уже вторую неделю пытаются добиться справедливости и получить компенсации за нанесенный материальный ущерб. Многие автомобили вообще не подлежат ремонту.
Чуть не погибла в собственном авто
В тот вечер Владлена едва не лишилась жизни. Девушка передвигается на инвалидной коляске, в момент урагана она находилась в салоне автомобиля. За считанные секунды до того, как обломки крыши пробили машину, водитель вытащил ее из салона, с ужасом вспоминает пострадавшая. Новая инвалидная коляска Владлены также была испорчена. Эксперты оценили ущерб, нанесенный девушке в результате урагана в ₽3,5 млн: крышу автомобиля проломило насквозь, а ливнем залило всю электрику, салон машины пришел в негодность.
—В момент стихии моя машина стояла на углу здания. Когда поднялся ветер, я находилась в ней с водителем. Водитель заметил, что со здания начинает отрываться крыша и меньше, чем за минуту до того, как она обрушилась на автомобиль, он вытащил меня из салона.
Два раза мы встречались с собственником здания. Сначала мы вели диалог с его представителем, так как сам собственник был за границей. Когда уже произошла встреча с собственником, и он меня увидел, разговаривать он со мной не стал, диалог вел только с моим мужем. Его позиция такая: «Вы можете обращаться в суд, я тоже пострадавший». По факту того, что я осталась без коляски, он говорит: «Где гарантия того, что коляска находилась в тот момент в машине».
Через несколько дней мы снова с собственником встретились. Его позиция не меняется. Несмотря на то, что у нас есть фотографии, подтверждающие то, что крыша здания была плохо закреплена, он утверждает, что всему виной стихия, и у него также страдает бизнес. Нам он открыто заявил, что мы можем обращаться в суд, делать экспертизу, но ничего мы не выиграем, так как у него всё в Республике «схвачено» и ничего восстанавливать он не собирается. Мы сделали две экспертизы: независимую юридическую и в автосервисе, экспертиза показала ущерб на ₽3,5 млн. Кроме того, стоимость моей новой инвалидной коляски, которую также поломало, составляет ₽500 000. Коляску мне сейчас восстанавливает завод — производитель. Я эту ситуацию так не оставлю и буду дальше резонировать. Собственник здания, зная, что крыша была плохо закреплена, ссылается на природное явление. В ночь, когда все случилось, мы вызвали МЧС, участкового и все зафиксировали, у нас есть и фото и видео, — прокомментировала ситуацию Владлена.
«У нас холдинг: 14 юристов пусть отрабатывают свой хлеб»
— У меня стояла машина, как раз рядом со зданием, где на тот момент надписи «Не парковать машины» не было. Помяло капот, разбило стекло, нарушило геометрию крыши. Общий ущерб предварительно — ₽80 000. Собственник отказывается платить, говорит: «Своей вины не вижу, хотите — идите и судитесь. У нас холдинг — 14 юристов, пусть отрабатывают свой хлеб». Мы предлагаем досудебно, «полюбовно» решить вопрос — не хочет, — поделился своим мнением о ситуации пострадавший Юрий.
«Нам надо передвигаться, машины восстанавливаем сами»
— С этой крыши на мой автомобиль упали доски: разбили лобовое стекло, повредили багажник, снесли зеркало, сзади багажник тоже поврежден. Мы сами начинаем восстанавливать свои автомобили, потому что этот собственник на контакт идти не хочет, восстанавливать никому ничего не хочет. Как — то двигаться надо, поэтому мы сами ремонтируем машины в сервисах, — рассказал еще один пострадавший, от сорванной ветром крыши, Ильдар.
Комментарий юристов
Оказывается, найти виноватых в сложившейся ситуации непросто. Определить, кто виноват: сильный ветер с дождем или же все-таки владелец здания, который халатно относится к своей собственности, помогут только зафиксированные погодные параметры, именно — скорость ветра. Юрист Виталий Буркин прокомментировал ситуацию.
— Есть четкое определение урагана, порывы ветра должны достигать более 25 метров в секунду. Если в тот вечер, такой силы ветер был, то обстоятельства уже считаются форс-мажором. Если такой силы стихии не было, то ущерб должен восстанавливать виновник, а это собственник сооружений, — отметил юрист Виталий Буркин.
Настроены решительно
Лишившиеся автомобилей уфимцы настроены решительно и сдаваться не собираются. Владлене удалось по телефону пообщаться с собственником здания. Основным вопросом беседы стало то, что пострадавшие не могут направить ему уведомление о необходимости проведения экспертизы крыши, на основании которой можно обращаться в суд, чтобы оценить ущерб. Собственник пояснил, что никакие уведомления, по рекомендации его юристов, он подписывать не намерен.
— Я не считаю, что я вторая сторона дела, зачем я должен расписываться в уведомлении? Я что должен признаться, что это я сделал? Я могу отказаться и не подписать. ГАИ же останавливает вас и протокол составляет, а вы можете подписать его, а можете не подписывать. Я еще раз посоветовался с юристом, мне сказали ничего не подписывать — пояснил собственник здания Маликджан, в телефонном разговоре.
На сегодняшний день пострадавшие уфимцы хотят разобраться в сложившейся ситуации и понять, природа ли так жестоко с ними обошлась или все-таки на лицо банальная невнимательность и наплевательское отношение предпринимателей к своему имуществу, которое и стало причиной таких потерь. Надеется остается только на справедливость суда.