Стихия или халатность: жители Уфы пытаются получить компенсации за «убитые» машины

В тот вечер Владлена едва не лишилась жизни. Девушка передвигается на инвалидной коляске, в момент урагана она находилась в салоне автомобиля. За считанные секунды до того, как обломки крыши пробили машину, водитель вытащил ее из салона, с ужасом вспоминает пострадавшая. Новая инвалидная коляска Владлены также была испорчена. Эксперты оценили ущерб, нанесенный девушке в результате урагана в ₽3,5 млн: крышу автомобиля проломило насквозь, а ливнем залило всю электрику, салон машины пришел в негодность.