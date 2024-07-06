Смертельное ДТП с нетрезвой автоледи произошло в Башкирии

Инцидент произошел в субботу, 6 июля, на аводороге Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки. В результате столкновения двух легковых авто скончался 35-летний мужчина. Встречное столкновение двух автомобилей унесло жизнь мужа водительницы, управлявшей одним из автомобилей.