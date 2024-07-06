Смертельное ДТП с нетрезвой автоледи произошло в Башкирии

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:37
Инцидент произошел в субботу, 6 июля, на аводороге Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки. В результате столкновения двух легковых авто скончался 35-летний мужчина. Встречное столкновение двух автомобилей унесло жизнь мужа водительницы, управлявшей одним из автомобилей.
По предварительной информации, озвученной ведомством, столкнулись Lada Kalina и Skoda Rapid. За рулем отечественной легковушки находилась 33-летняя женщина, иномаркой управлял 61-летний мужчина. Известно, что автоледи села за руль авто в нетрезвом состоянии.
Напомним, ранее по вине несовершеннолетнего водителя в Башкирии погибла молодая девушка. Перед тем, как сесть за руль парень употребил алкоголь и запрещенные вещества.