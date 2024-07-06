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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Самолет Уфа-Москва сломался в полёте

Самолет Уфа-Москва сломался в полёте

6 июля 2024, 11:57
Фото: 1MI
Из-за отказа техники борт вели по данным диспетчеров с земли, сообщает телеграм-канал AviaIncident.

О неустойчивой работе метеолокатора во время полета сообщил экипаж самолета, выполнявшего рейс Уфа — Москва (Шереметьево). Речь идет о самолете А-320, эксплуатантом которого, по данным телеграм-канала, является ПАО «Аэрофлот».

Несмотря неполадки, капитан воздушного судна приняли решение продолжить полет до аэродрома назначения. Отмечается, что в ходе следования к пункту назначения он запросил векторение для обхода гроз.

Ранее Mkset сообщал, что жители Уфы смогут добраться до Батуми в среднем за три с половиной часа. Авиарейсы до грузинского города будут выполняться на еженедельной основе.

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