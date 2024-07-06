Самолет Уфа-Москва сломался в полёте

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
О неустойчивой работе метеолокатора во время полета сообщил экипаж самолета, выполнявшего рейс Уфа — Москва (Шереметьево). Речь идет о самолете А-320, эксплуатантом которого, по данным телеграм-канала, является ПАО «Аэрофлот».
Несмотря неполадки, капитан воздушного судна приняли решение продолжить полет до аэродрома назначения. Отмечается, что в ходе следования к пункту назначения он запросил векторение для обхода гроз.
Ранее Mkset сообщал, что жители Уфы смогут добраться до Батуми в среднем за три с половиной часа. Авиарейсы до грузинского города будут выполняться на еженедельной основе.