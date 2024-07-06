Радий Хабиров представил концепцию отеля у мавзолея

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о концепции пространства Евразийского музея в Чишминском районе региона и показал макет будущего отеля, который там расположится.
— Визит-центр нашего будущего Евразийского музея в Чишминском районе расположен в святом для нас месте. Это один из центров древней цивилизации кочевников, который имел большое значение для людей того времени.
От визит-центра к мавзолею Тура-хана ведет тропа протяженностью 800 шагов. Мы обустроили ее таким образом, чтобы вне зависимости от вероисповедания любой человек прошел этот путь с особыми мыслями, в мире и согласии с собой и Всевышним, отдохнул душой.
А для отдыха физического в двух километрах от мавзолея мы запланировали строительство СПА-отеля «Кочевник». Это будет хороший медицинский, оздоровительный, спортивный центр. Интерес со стороны потенциальных гостей к нему уже очень большой.
Вот такое интересное, яркое место получилось.