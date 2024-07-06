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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Радий Хабиров представил концепцию отеля у мавзолея

Радий Хабиров представил концепцию отеля у мавзолея

6 июля 2024, 14:49
Фото: Радий Хабиров
Спа-гостиница должна стать частью Евразийского музея в Чишминском районе региона, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о концепции пространства Евразийского музея в Чишминском районе региона и показал макет будущего отеля, который там расположится.

— Визит-центр нашего будущего Евразийского музея в Чишминском районе расположен в святом для нас месте. Это один из центров древней цивилизации кочевников, который имел большое значение для людей того времени.
От визит-центра к мавзолею Тура-хана ведет тропа протяженностью 800 шагов. Мы обустроили ее таким образом, чтобы вне зависимости от вероисповедания любой человек прошел этот путь с особыми мыслями, в мире и согласии с собой и Всевышним, отдохнул душой.
А для отдыха физического в двух километрах от мавзолея мы запланировали строительство СПА-отеля «Кочевник». Это будет хороший медицинский, оздоровительный, спортивный центр. Интерес со стороны потенциальных гостей к нему уже очень большой.
Вот такое интересное, яркое место получилось.
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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Строительство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Радий Хабиров#Чишминский район#Мавзолей Тура-Хана#Евразийский музей#СПА-гостиница#Достопримечательность#СПА-отель#Кочевник
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