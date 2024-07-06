Пропавшую бабушку нашел рыбак в Башкирии

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Пожилая женщина пропала в Дюртюлинском районе Башкортостана несколько дней назад. К счастью, в субботу, 6 июля, её заметил рыбак. Мужчина, находившийся на берегу реки Белой, увидел женщину и сообщил о ней в экстренные службы.
К названному мужчиной месту прибыли спасатели и сотрудники полиции .Вскоре её переправили через реку и передали родственникам.
Ранее Mkset рассказывал о поисках 85-летнего мужчины, отправившегося за грибами. Его поиски длились несколько часов и в конце концов увенчались успехом. Найти дедушку помог его внук.