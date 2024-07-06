mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Пропавшую бабушку нашел рыбак в Башкирии

Пропавшую бабушку нашел рыбак в Башкирии

6 июля 2024, 11:32
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
Заблудившуюся женщин у передали родственникам, сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС.

Пожилая женщина пропала в Дюртюлинском районе Башкортостана несколько дней назад. К счастью, в субботу, 6 июля, её заметил рыбак. Мужчина, находившийся на берегу реки Белой, увидел женщину и сообщил о ней в экстренные службы.

К названному мужчиной месту прибыли спасатели и сотрудники полиции .Вскоре её переправили через реку и передали родственникам.

Ранее Mkset рассказывал о поисках 85-летнего мужчины, отправившегося за грибами. Его поиски длились несколько часов и в конце концов увенчались успехом. Найти дедушку помог его внук.

Читайте также:
Многодетная семья в Башкирии не может попасть на свою землю из-за соседаОдин погиб, двое пострадали: что известно о страшном ДТП в БашкирииВодитель автобуса оставил 20 человек под палящим солнцем в Башкирии
#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
Стихия или халатность: жители Уфы пытаются получить компенсации за «убитые» машины
Сегодня, 05:14
Пожар ради хайпа устроили дети в Уфе
Сегодня, 04:33
Шакшинский мост закроют на 2 недели: как и на чем ездить по Уфе
Вчера, 16:12
Трассу М-5 «Урал» перекроют в Башкирии
4 июля, 19:41
Комик извинился за шутку про внешность жителей Башкирии
Вчера, 15:47
Необычное предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной лейтенант из Уфы
Вчера, 14:31