Пропавшую бабушку нашел рыбак в Башкирии

Пожилая женщина пропала в Дюртюлинском районе Башкортостана несколько дней назад. К счастью, в субботу, 6 июля, её заметил рыбак. Мужчина, находившийся на берегу реки Белой, увидел женщину и сообщил о ней в экстренные службы.