Первая леди Башкирии удивила Радия Хабирова

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Супруга главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова выступила на семейном торжестве с игрой на курае. Это символ единства, памяти и национального достоинства в регионе. Праздник был посвящен 7-летию сына главы Башкирии Радия Хабирова. Каринэ Хабирова выступала на праздничной сцене. Первая леди Башкирии играла с нот. На Каринэ Хабировой были надеты светлый жилет и юбка в пол. Гардероб выполнен в естественных глубоких тонах. Подарок от первой леди в сопровождении мини-оркестра удивил Радия Хабирова.
— Моя жена сделала подарок сыну, самый дорогой для меня — она сыграла на курае. Я не знал, что она умеет это делать. На мой взгляд, получилось отлично. Моя жена впитывает нашу культуру и становится частью народа, — написал Радий Хабиров в сопровождении к видео.
Пост вызвал много откликов у подписчиков. За три часа он собрал более 400 «сердечек», более 200 «лайков», пару сотен «оваций». Еще 11 пользователей видеозапись растрогала до слёз.
Напомним, Каринэ Хабирова родилась в 1982 году в Майкопе Республика Адыгея. В числе ее предков — армяне, белорусы, русские, грузины, евреи. Врач в сфере стоматологии, общественник, меценат.
Добавим, что в 2024 году бойцы СВО из Башкирии передали в региональный музей курай, сделанный из обломков подбитого вражеского танка западного производства.