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Published Сегодня, 19:56

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Updated Сегодня, 20:15

Первая леди Башкирии удивила Радия Хабирова

Первая леди Башкирии удивила Радия Хабирова

6 июля 2024, 19:56
Фото: Радий Хабиров
Супруга главы региональной администрации освоила игру на национальном музыкальном инструменте и подарила выступление сыну, сообщает Радий Хабиров в своём Telegram-канала.

Супруга главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова выступила на семейном торжестве с игрой на курае. Это символ единства, памяти и национального достоинства в регионе. Праздник был посвящен 7-летию сына главы Башкирии Радия Хабирова. Каринэ Хабирова выступала на праздничной сцене. Первая леди Башкирии играла с нот. На Каринэ Хабировой были надеты светлый жилет и юбка в пол. Гардероб выполнен в естественных глубоких тонах. Подарок от первой леди в сопровождении мини-оркестра удивил Радия Хабирова.

— Моя жена сделала подарок сыну, самый дорогой для меня — она сыграла на курае. Я не знал, что она умеет это делать. На мой взгляд, получилось отлично. Моя жена впитывает нашу культуру и становится частью народа, — написал Радий Хабиров в сопровождении к видео.

Пост вызвал много откликов у подписчиков. За три часа он собрал более 400 «сердечек», более 200 «лайков», пару сотен «оваций». Еще 11 пользователей видеозапись растрогала до слёз.

Напомним, Каринэ Хабирова родилась в 1982 году в Майкопе Республика Адыгея. В числе ее предков — армяне, белорусы, русские, грузины, евреи. Врач в сфере стоматологии, общественник, меценат.

Добавим, что в 2024 году бойцы СВО из Башкирии передали в региональный музей курай, сделанный из обломков подбитого вражеского танка западного производства.

Видео: Радий Хабиров
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