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Напомним, Каринэ Хабирова родилась в 1982 году в Майкопе Республика Адыгея. В числе ее предков — армяне, белорусы, русские, грузины, евреи. Врач в сфере стоматологии, общественник, меценат.



Добавим, что в 2024 году бойцы СВО из Башкирии передали в региональный музей курай, сделанный из обломков подбитого вражеского танка западного производства.